聽新聞
test
0:00 / 0:00

劉柏良缺席市政會議和同仁在一起 綠委發不平之鳴

聯合報 / 記者邱奕能王慧瑛／高雄即時報導
高雄市警察局長劉柏良（左五）今天到鳳山警分局等單位頒破案茶，嘉勉同仁工作辛勞。記者邱奕能／翻攝
高雄市警察局長劉柏良（左五）今天到鳳山警分局等單位頒破案茶，嘉勉同仁工作辛勞。記者邱奕能／翻攝

高雄市警察局長劉柏良上任不到半年傳將異動，高雄藍綠難得有共識，展開「挺劉行動」，對中央喊話要求留人。劉今缺席市政會議，走訪交通大隊等慰勉同仁，憂心人事紛擾打擊士氣，今晚劉柏良在警察局幹部群組寫「請各主官（管）穩定軍心為要，持續做好治安、交通及為民服務」。各界為劉送暖、抱屈，劉淡定回「一切平常心」。

民進黨立委趙天麟以「這是一個很遺憾的決定」表達沉重心情，他坦言，有反映地方聲音給中央，過程中「該做的都做了、該說的都說了」。

據了解，這一調動案已在跑程序，近日高雄藍綠議員紛紛聲援劉柏良，肯定劉獲得地方好評，盼中央留人。國民黨議員黃紹庭形容「警長被鬥含冤走人」，民進黨議員陳致中直言「如果老是有非專業考量，受害的絕對是治安與市民」，暗指此一人事布局有換上自己人的私心。

高雄市長陳其邁近日被問到警察局長人事案，回應得保守，總以「警察人事一條鞭，尊重中央權責」，被認為沒有力挺劉柏良。市長核心幕僚今晚表示，市長肯定劉局長的能力與付出，但必須尊重中央的人事權，外界不必有太多想像。

每當人事發布前夕，爆料、黑函、民代推薦函滿天飛，各拉靠山較勁「仙拚仙」，形成特殊的警察文化。劉柏良到高雄不到半年，傳出因捲入石木欽案將被調職，劉認為坦蕩蕩可被檢驗，同仁也為劉柏良抱屈說「長官要用你有一萬個理由，不用你也有一萬個理由」，劉硬生生被擠走，可見派系鬥爭之凶狠。

擔心近日人事紛擾影響同仁士氣，劉柏良今缺席市政會議，選擇和同仁在一起，到交通大隊、三民一分局、鳳山分局等頒發破案茶，嘉勉同仁工作辛勞。有分局長形容，今天現場氣氛有離別味道，不知該如何說安慰的話，一切盡在不言中。

今晚劉柏良在警察局幹部群組寫「近日媒體報導本人職務異動，引起討論及紛擾，公職人員職務調整本屬正常，人事尚未定案前，請各機關主官（管），應以穩定軍心為要，持續全力做好治安、交通及為民服務等工作」。

民進黨立委趙天麟（左）肯定劉柏良是接地氣的警察局長，對調動案幾乎成定局，趙以「這是一個很遺憾的決定」表達心情。本報資料照片
民進黨立委趙天麟（左）肯定劉柏良是接地氣的警察局長，對調動案幾乎成定局，趙以「這是一個很遺憾的決定」表達心情。本報資料照片

警察 民進黨

延伸閱讀

高雄市議員清點人數逼流會 與劉柏良被調走有關

高市警察局長異動 議會3黨團反對

劉柏良傳異動 黃紹庭批民進黨把高市警局長當內鬥工具

高市警局長劉柏良有意提前退休？手機關機 幕僚指心情想必不佳

相關新聞

劉柏良缺席市政會議和同仁在一起 綠委發不平之鳴

高雄市警察局長劉柏良上任不到半年傳將異動，高雄藍綠難得有共識，展開「挺劉行動」，對中央喊話要求留人。劉今缺席市政會議，走...

罷捷總部123自由日辦遊行衝刺同意票 黃捷沈穩因應

高雄市罷免市議員黃捷總部發言人徐尚賢今天表示，1月23日自由日這一天，要為罷捷發動徒步大遊行，籲請鳳山選民2月6日出來投...

外交部：將與美新政府緊密聯繫 力促台美BTA協商

美國媒體報導，台美雙邊貿易協定（BTA）談判遲遲未展開，美國貿易代表賴海哲說，這和外界懷疑他力保美中貿易協定無關，是他任...

【KMT主席戰／上】江啟臣邀接秘書長破局 更激勵連勝文戰到底？

國民黨7月改選黨主席，傳出黨主席江啟臣有意任命智庫副董事長連勝文接任黨秘書長，現任秘書長李乾龍升任副主席，被解讀是主席選戰「江連結盟」前奏。不過，連勝文陣營今天立即否認；據了解，連陣營對黨內傳出這個消息十分不滿，可能更堅定連勝文參選主席的意志，「江連結盟」恐也提早破局...

【重磅快評】阿中不眠不休、燦哥接球 韓國瑜不怨歎？

中央流行疫情指揮中心忙了一整天！繼去年北部某醫學中心群聚確診，北部某醫院昨天又傳院內感染，消息流竄一天，指揮官陳時中親上...

藍綠夾殺+黨內權力重組 時力和民眾黨「內憂外患」如何生存

民眾黨昨舉行首屆黨代表大會，並選舉中央委員與中評委，黨主席柯文哲提名5人僅2人選上，讓民眾黨內部之爭浮上檯面。時代力量今天投票選舉決策委員，並由決策委員推舉黨主席，有「昌粉」已發文嗆參選決策委員的立委邱顯智別想回鍋。台灣兩大第三勢力政黨面臨黨內權力重組，在傳統藍綠勢力夾殺下有多少生存的空間？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。