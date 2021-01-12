劉柏良缺席市政會議和同仁在一起 綠委發不平之鳴

高雄市警察局長劉柏良上任不到半年傳將異動，高雄藍綠難得有共識，展開「挺劉行動」，對中央喊話要求留人。劉今缺席市政會議，走訪交通大隊等慰勉同仁，憂心人事紛擾打擊士氣，今晚劉柏良在警察局幹部群組寫「請各主官（管）穩定軍心為要，持續做好治安、交通及為民服務」。各界為劉送暖、抱屈，劉淡定回「一切平常心」。

民進黨立委趙天麟以「這是一個很遺憾的決定」表達沉重心情，他坦言，有反映地方聲音給中央，過程中「該做的都做了、該說的都說了」。

據了解，這一調動案已在跑程序，近日高雄藍綠議員紛紛聲援劉柏良，肯定劉獲得地方好評，盼中央留人。國民黨議員黃紹庭形容「警長被鬥含冤走人」，民進黨議員陳致中直言「如果老是有非專業考量，受害的絕對是治安與市民」，暗指此一人事布局有換上自己人的私心。

高雄市長陳其邁近日被問到警察局長人事案，回應得保守，總以「警察人事一條鞭，尊重中央權責」，被認為沒有力挺劉柏良。市長核心幕僚今晚表示，市長肯定劉局長的能力與付出，但必須尊重中央的人事權，外界不必有太多想像。

每當人事發布前夕，爆料、黑函、民代推薦函滿天飛，各拉靠山較勁「仙拚仙」，形成特殊的警察文化。劉柏良到高雄不到半年，傳出因捲入石木欽案將被調職，劉認為坦蕩蕩可被檢驗，同仁也為劉柏良抱屈說「長官要用你有一萬個理由，不用你也有一萬個理由」，劉硬生生被擠走，可見派系鬥爭之凶狠。

擔心近日人事紛擾影響同仁士氣，劉柏良今缺席市政會議，選擇和同仁在一起，到交通大隊、三民一分局、鳳山分局等頒發破案茶，嘉勉同仁工作辛勞。有分局長形容，今天現場氣氛有離別味道，不知該如何說安慰的話，一切盡在不言中。