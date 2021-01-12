罷捷總部123自由日辦遊行衝刺同意票 黃捷沈穩因應

高雄市罷免市議員黃捷總部發言人徐尚賢今天表示，1月23日自由日這一天，要為罷捷發動徒步大遊行，籲請鳳山選民2月6日出來投「同意」票罷免黃捷，投票前一天，可能舉辦罷捷之夜促請選民翌日踴躍投票。

面對罷免，挺黃捷的人士最近紛紛為黃捷打氣，鳳山選區選出的立委許智傑、議員林智鴻、陳慧文、張漢忠等民進黨民代站出來喊「鳳山隊，一個都不能少」，力挺黃捷到底，黃捷更把握每一次問政機會爭取改善鳳山環境、建設經費，用行動讓選民知道她為地方、為從政理念所做的各種努力。

徐尚賢說，「123」的遊行，將從市政府鳳山行政中心前的府前路出發，沿著中山西路經罷捷總部，一路走到大東藝術中心對面的大東公園，歡迎民眾參加。

高雄市選委會30日要舉辦電視罷免說明會，黃捷會參加，罷捷總部不會參加。徐尚賢說，總部還是希望和黃捷辯論，那天可能是黃捷在公辦電視說明會上說明，罷捷總部擺擂台，由自己人上台演說，各自論述的局面。