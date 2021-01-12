蔣萬安提返還「戒嚴沒收財產」 黃郁芬：不要打假球

國民黨立委蔣萬安提案修正「戒嚴時期人民受損權利回復條例」，明定人民在威權統治時期被不當沒收財產的返還辦法，遭外界聯想是為北市長選舉布局。無黨籍台北市議員黃郁芬今天則在臉書表示，「不要打假球，有心要推轉型正義，先從說服國民黨開始吧。」

黃郁芬說，蔣萬安在立法院提出「戒嚴時期人民受損權利回復條例」修正草案，希望能夠「落實促轉條例平復司法不法，回復並賠償被害者或其家屬權利損害，促進社會真正和解」。蔣的提案文字寫的很漂亮，但她要提醒蔣委員，不願意面對歷史、揭露過往真相、落實促轉條例的，一直都是國民黨。

黃郁芬說，如果蔣萬安不去面對國民黨自己的黨內歧見、去做黨內溝通，讓最不配合轉型正義的國民黨，承認過去獨裁威權時期的錯誤、將不當黨產好好還給全民，提什麼案都只是表面功夫。