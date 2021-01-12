人權會職權行使法挨批擴權 監察院院會今天決議撤回

監察院今天舉行院會，決議撤回監察院國家人權委員會職權行使法草案及監察法第26條修正草案；監察院日前表示，將重新進行法制作業，以求更加周延。

監察院今天透過新聞稿表示，院會決議將函請立法院同意撤回「監察院國家人權委員會職權行使法草案」及「監察法第26條修正草案」。

由於監察院國家人權委員會的職權行使法案備受爭議，民進黨多位立委也建議撤案重提。去年12月21日，國家人權委員會決議，同意撤回「監察院國家人權委員會職權行使法草案」，重新檢視法案內容的妥適性。

當時人權委員會表示，由於草案在日前已通過院會，撤案仍需經院會討論，待決議通過撤回後，將函請立法院撤回該草案。人權委員會並表示，會虛心接受各界指教，未來也將秉持人權立國的初衷，與各界一起努力。