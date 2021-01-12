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古寧頭戰役英雄熊震球告別式 蔡英文親頒褒揚令

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
蔡英文總統今天下午前往台北市第二殯儀館親頒褒揚令，表彰古寧頭戰役國軍英雄熊震球守護國家的犧牲與奉獻，由熊震球長子熊鼎先生代表接受。圖／總統府提供
蔡英文總統今天下午前往台北市第二殯儀館親頒褒揚令，表彰古寧頭戰役國軍英雄熊震球守護國家的犧牲與奉獻，由熊震球長子熊鼎先生代表接受。圖／總統府提供

蔡英文總統今天下午前往台北市第二殯儀館親頒褒揚令，表彰古寧頭戰役國軍英雄熊震球守護國家的犧牲與奉獻。蔡總統抵達會場後，親自頒發褒揚令，由熊震球長子熊鼎先生代表接受。隨後在司儀引領下於靈前獻花圈，行三鞠躬禮致祭。

蔡總統致詞時表示，今天她要代表國人，用最敬重和感謝的心，和熊震球老先生告別，感謝熊在軍旅生涯中，為守護國家所做的犧牲和奉獻；熊老先生是守護國家安全的英雄，回顧1949年古寧頭戰役的勝利，是守護台海安全很重要的關鍵，而熊老先生打出的第一擊，則是為勝利取得先機的關鍵。

蔡總統提到，熊老先生曾經說，「這一戰不能輸，輸了家就沒了」，也代表著台澎金馬有同島一命的重要性。所以，即使面對數量眾多的敵人，國軍不是選擇棄守，反而更加奮勇向前，成功把金門守了下來，為臺海和平穩定打下了基礎。

蔡總統指出，這也是我們中華民國國軍的使命和氣魄，不論前面有什麼樣艱難的挑戰，只要國家需要國軍，國軍就會挺身而出，過去、現在是這樣，未來也會是這樣。

蔡總統也說，雖然今天熊老先生離開了，但是她相信，「熱愛國家的他一定會照看著我們，和我們繼續守護這片家園。」最後，她也向在天上的熊老先生承諾，身為三軍統帥，一定會和全體的國軍官兵，共同為守護台海和平穩定而努力。

國軍 台海 古寧頭戰役

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