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蔡英文與帛琉總統當選人惠恕仁視訊 盼深化台帛邦誼

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導

蔡英文總統今天上午在總統府與帛琉總統當選人惠恕仁（Surangel Whipps, Jr.）進行視訊談話，除祝賀其勝選，並盼進一步持續拓展、深化台帛邦誼。

我太平洋友邦帛琉共和國於去年11月3日舉行正副總統暨國會議員大選，惠恕仁以取得近6成之高得票率當選帛琉新任總統，並訂於今年1月21日就職。蔡總統已指派外交部長吳釗燮擔任特使，20日至22日率團赴帛琉出席惠恕仁就職典禮，同時也會遵照相關防疫措施。

蔡總統今天在會談中首先祝賀總統當選人惠恕仁、副總統當選人席嫵杜（Uduch Senior），並表示，相信在兩人的領導下，中華民國台灣和帛琉的關係將在既有的緊密基礎上持續深化。蔡總統也提到，作為唯一受邀參加就職典禮的外國元首，她感到十分榮幸，只是因為國務繁忙，很遺憾無法參加，盼請諒解。她已經指派吳釗燮擔任特使，率團前往帛琉參與盛典，期待能夠在疫情過後再度造訪美麗的帛琉。

蔡總統指出，台灣和帛琉邦誼深厚，雙方在基礎建設、農業技術、醫療、潔淨能源和教育等領域合作密切。台帛兩國互為忠實的摯友，近幾年來，帛琉在國際場合為台灣仗義執言，許多台灣人都感到心頭溫暖。尤其當疫情橫掃全球之際，很高興看到帛琉政府處置得宜，維持「零確診」的出色成績，台灣人民也為帛琉感到慶幸。

蔡總統表示，這段期間，台灣能夠協助帛琉抗疫，她深感榮幸，欣慰台灣可以捐贈口罩等防疫物資及檢測設備，並同意轉診包機來台。台灣派駐在帛琉的醫療團隊，也協助當地的防疫工作。

蔡總統說，她深刻了解疫情對以旅遊業為主的帛琉經濟衝擊尤大。她也注意到，在社群媒體上有許多意見領袖鼓勵台灣人在疫情趨緩後能夠到帛琉旅遊，以促進台帛邦誼。而這些都必須在符合台帛雙邊的防疫規範，確保台帛兩國國民健康安全下，審慎評估推動。

蔡總統認為，疫情的爆發凸顯了國際合作的重要性，台灣已經發展出有效的抗疫模式，相信此模式可以確保兩國人民的健康和福祉。「我們一定可以一同挺過疫情」，並進一步持續拓展、深化雙邊關係。

惠恕仁在會談中感謝蔡總統的祝賀，也感謝台灣透過臺帛醫療合作機制，將防疫物資及檢測設備送抵帛琉，為帛琉防疫成就做出貢獻。並期待很快有機會能與總統面對面會談，討論持續深化台帛邦誼的各項議題。

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