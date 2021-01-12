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爆本土2案例 新北綠營座談今爭取陳時中參選新北市長
身兼民進黨主席的蔡英文總統今到新北舉辦黨公職座談會，有民代喊出爭取衛福部長陳時中、交通部長林佳龍爭取參選2022年新北市長，不過蔡英文未正面回應；另基層也認為立委蘇巧慧、黨部主委何博文是好人選，不過兩人均表示最好自己的工作。
2018年民進黨在新北市長選舉大輸約29萬票，而議員席次也不如預期，民進黨基層支持者盼建議儘早推出人選，蔡英文也在會中提到，把中央黨當成選民服務中心，地方議員跟中央立委互相配合，中央會協助打好2022年，才會有2024年。
座談會中提出人選的新北市議會民進黨團總召林銘仁指出，目前討論的就是陳時中、林佳龍，這是基層市民期待，並非他個人想法，不過像是林佳龍在台中執政評價非常受到肯定，希望有經驗、能力的人來參選新北市長。
立委蘇巧慧指出，總召林銘仁有具體說出陳時中、林佳龍，他們都是很好的人選，現場氣氛都很好，還有人說最適合的就是坐在主席台的民進黨秘書長林錫耀，只要好的人選來都很支持。
另外基層也認為蘇巧慧與新北黨部主委何博文也都是2022年參選市長的好人選，蘇巧慧說，她現在就是很認真的做好立委的工作，也認真經營自己的選區，沒有走出去。何博文則說，他做好好個人工作、推動黨務工作。
市議員張志豪則說，蔡英文勉勵「中央跟地方要全力合作」，穩住2022年並全力讓2024年可以繼續執政，另針對0到6歲托育、社會住宅、國防自主也提到很多，中央到地方會全面一條心，勉勵大家全力宣傳政策。
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