吳怡農今赴市黨部議會請益 阮昭雄貼文：助理們已暴動

參選民進黨北市黨部主委的新境界副執行長吳怡農，近期頻拜會黨內同志，吳怡農今上午赴北市黨部拜會評執委及黨工們，對於近期網路聲量竄升，大贏蔣萬安2.43倍，吳怡農今天說，網路聲量參考就好，現在最重要，就是將手上工作做好。

不過媒體問吳，未來是否再與蔣萬安選舉交鋒、參選北市長選舉？吳怡農今仍表示，未來選舉是未來的事，現階段就是將手上工作做好，現在他手上有很多挑戰，就是一步一步來，只要認真、不忘初衷，相信未來，一定會獲得大家肯定。

吳怡農今拜會北市黨部，代理主委葉同慶表示，民進黨北市黨部月底將選出新主委，他讚吳怡農形象好，是民進黨未來之星，能讓民進黨北市黨部進步、改變。執評委趙映光則表示，吳怡農在民進黨為少年輩(台語)，未來盼能為民進黨吸引更多年輕選票及婦女票，目標是台北市長選戰勝選，並讓民進黨議員席次過半。

拜會完北市黨部後，吳怡農今也前往議會拜會民進黨議員阮昭雄，阮昭雄也在臉書貼文並標註「跟帥哥拍照好難」、「助理們已暴動！」底下許多網友則是留言「尖叫聲！」

阮昭雄說，吳怡農即將接任北市黨部主委，吳今到研究室向他請益，未來對黨部經營目標與規劃想法。阮昭雄說，他鼓勵吳怡農發揮新生代的創意，讓民進黨成為一個持續創新、更加開放的政黨。

吳怡農今天也表示，希望各位黨員代表都能支持吳怡農，邀親朋好友、黨內夥伴能在31日前往投票，吳怡農說，儘管這次的主委選舉僅一人參選，但每一票對他都是鼓勵、支持。