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鐵馬環台衝連署 藍營號召捍衛食安

台灣醒報 / 記者祝潤霖╱台北報導
國民黨「公投連署，縱騎台灣」啟程，革實院長羅智強（左）環島上路號召連署；黨主席江啟臣（右）親自幫披保暖戰袍。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）
國民黨「公投連署，縱騎台灣」啟程，革實院長羅智強（左）環島上路號召連署；黨主席江啟臣（右）親自幫披保暖戰袍。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）

「連署1分鐘，可免吃萊豬一輩子！」國民黨「公投連署，縱騎台灣」12日啟程，革命實踐研究院長羅智強、國際部副主任何志勇環島上路號召連署；黨主席江啟臣親自送打氣筒、幫披保暖戰袍，並陪騎啟程路段；他也呼籲台灣人民站出來，用公投選票捍衛自己與子孫的健康與食安。

人民必須自力救濟

「為了達標兩個公投共100萬份連署，我們決定衝了！」江啟臣表示，雖然從9日起已連署到不錯的成績，但第2階段需要更多的連署點，所以採用騎自行車環島號召的方式；「雖然我跟智強說算我一份，但立法院還有臨時會要開，不過我怎麼樣也要來陪騎一段！」很感謝他們願意在寒冷的天氣中騎車上路。

江啟臣說，這就像現在人民面臨的處境，必須自立自強、自力救濟；民進黨選前講民主，選後民進黨做主，所以國民黨去年9月6日發動公投；「還沒有保證民眾在今年8月28日能用選票做自己的決定。」必須在2個月內完成各50萬份連署，才能讓民眾在公投日決定自己想吃什麼樣的豬肉。

用公投修改錯誤決定

羅智強表示，鐵馬行程會從台北一路騎到屏東，沿途宣傳連署凝聚人氣，再搭車從台東、花蓮、宜蘭到基隆；「蔡政府用儀表板公布沒有美豬進口，結果秒被抓包，為何他們膽敢一騙再騙？」就是瞧不起反萊豬民意，希望時間久了大家就會忘記；「我們要用公投票告訴政府，民意不會被看衰！」

「最近很多民眾問我：『萊豬都進來了，公投有什麼用呢？』」羅智強指出，如果沒有公投，萊豬就吃一輩子，有公投最多吃9個月；民進黨確實不顧民意，但萊豬並不是定案的政策，可以人民的意志所改變，連署1分鐘，不只這輩子不用吃萊豬，子子孫孫都可免於再被萊豬荼毒，百利而無一害。

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公投 萊豬 江啟臣

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