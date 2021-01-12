美駐荷大使見台灣代表 蓬佩奧：取消限制非倉促決定

(德國之聲中文網) 在美國國務卿蓬佩奧宣布取消美台官員互動的限制後，美國駐荷蘭大使胡克斯特拉 (Pete Hoekstra) 於11日率先在美國駐荷蘭大使館接見台灣駐荷蘭代表陳欣新。胡克斯特拉也在個人推特發文分享雙方會面的照片，直指11日的會面創造了歷史。

胡克斯特拉在文中寫道：「我在美國使館接見了台灣代表陳欣新。很高興得知現在美國國務院全球各地的同事能開始在使館內接見來自台灣的朋友。感謝駐荷蘭台北辦事處的友誼。」

陳欣新在事後接受台灣媒體《中央社》的訪問，表示胡克斯特拉在蓬佩奧宣布取消雙方官員互動限制後，立即邀請她前往美國大使館，雙方也在會見過程中，針對荷蘭等議題交換意見。

《中央社》也報導，美國國務院負責政治與軍事事務的助理國務卿庫柏 (Clarke Cooper) 11日也與台灣駐美代表蕭美琴進行了閉門會晤，不過雙方未公開會面的地點。美國國務院11日於「每日行程公告」上，列出了庫柏會晤蕭美琴的行程。

礙於會面采閉門形式，蕭美琴也未針對會晤向媒體多做說明。不過，11日並非庫柏與蕭美琴兩人首次會面。蕭美琴曾在去年7月赴美就職後與庫柏會面。當時庫柏在推特上發布雙方會面時的合影，並說兩人會合作維持亞太地區的和平與穩定。

此外，中國外交部發言人趙立堅11日在例行記者會上，也針對蓬佩奧宣布取消台美官員往來限制之舉，做出強硬的批評。趙立堅表示，中國堅決反對美國的舉動，並予以強烈譴責。

他說:「台灣問題始終是中美關系中最重要、最敏感的核心問題。一個中國原則是中美關系的政治基礎，也是雙方建立和發展外交關系的前提。我們敦促美國恪守一個中國原則和中美三聯合公報規定，停止任何提升美台關系、加強與台軍事聯系的言行。我們奉勸蓬佩奧之流認清歷史潮流，停止操弄涉台議題，停止倒行逆施，不要在錯誤和危險的道路上越走越遠，否則必將遭到歷史嚴厲懲罰。」

蓬佩奧: 解除美台交往限制是經過考量後的決定

同一天，美國國務卿蓬佩奧在美國之音總部發表的一場演說中，在回應美國之音台長芮裡（Robert Reilly) 的相關提問時表示，他老早便希望美國能解除美台交往的限制，並再次強調9日的聲明經過審慎考慮。

芮裡在提問時表示，蓬佩奧近日與澳洲丶加拿大與英國發表聯合聲明，譴責港府大規模逮捕民主派人士，並且解除美台交往限制，而美國駐聯大使克拉夫特也將出訪台灣。芮裡問蓬佩奧，美國政府希望透過這些作為達到什麼目的，蓬佩奧表示：「我希望美國很久之前便做下這個決定。這並非倉促的決定，而是我們經過考量後的作為。這個決定是我們在面對中共帶來的挑戰時，制定保護美國自由決策中，很重要的一環。」

此外，美國國務院發言人奧塔加斯 (Morgan Ortagus) 11日也在推特發文，回應中國官媒《環球時報》10日在一篇評論中，假設蓬佩奧可能在卸任前出訪台灣的傳聞。奧塔加斯在推文中寫道：「抱歉《環球時報》，你又再次做了錯誤的假設。國務卿本周出訪歐洲的行程，將是他卸任前最後一次出訪。」

奧塔加斯重申，蓬佩奧本周無計畫出訪台灣，但美國會繼續支持台灣。她也呼籲中國共產黨應該以負責任的態度行事，並停止相信他們的政令宣導中的謊言。她在推文中寫道：「他們的恐慌外交是既無道理又危險的。」

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