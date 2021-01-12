快訊

陳時中公布本土2例部分足跡 星巴克、五金行包含在內

入冬爆院內感染預言成真 陳時中：染疫兩醫護為本土病例

聽新聞
test
0:00 / 0:00

總統大選勝選周年 游盈隆：韓國瑜是蔡英文的貴人

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
台灣民意基金會董事長游盈隆。圖／本報系資料照
台灣民意基金會董事長游盈隆。圖／本報系資料照

昨天是「蔡賴配」勝選一周年，台灣民意基金會董事長游盈隆在臉書發表心得，他說，高雄市前市長韓國瑜其實是蔡英文總統的貴人，沒有這位貴人出現，蔡總統能不能有另一個四年，恐怕是一個大問號。

游盈隆說，蔡以817萬票贏得連任，韓國瑜以落後蔡英文265萬票收場。忽然想起唐朝詩人崔護名詩，「去年今日此門中，人面桃花相映紅；人面不知何處去，桃花依舊笑春風。」「人面」若改指「國瑜」，「桃花」改成「英文」，似乎也別有一番想像。這不是調侃，而是一種感慨。說真的，韓國瑜其實是蔡英文的貴人，沒有這位貴人出現，蔡英文能不能有另一個四年，恐怕是一個大問號。

游盈隆說，根據台灣民意基金會2019年一整年有關台灣選民基本政治態度與投票行為的密集研究，從整體選舉過程與結果顯示，這是一次罕見外部環境牽引下強烈意識型態導向的候選人中心選舉。他進一步歸納出九大影響選民投票行為的關鍵變數，包括選民政黨認同、統獨傾向、總統聲望、總統兩岸表現、總統經濟表現、重大選舉議題、比較候選人評價、感情溫度計和外部大環境因素的刺激。

游盈隆說，首先，政黨認同方面，在這次大選前夕，兩大黨政黨認同差距甚大，藍綠基本盤相差18個百分點，這是蔡韓得票率差距超過18個百分點的最重要決定因素之一。第二，在政治預存傾向方面，台灣選民的最新統獨傾向顯示，獨派選民總數比統派和現狀派選民加起來還多8個百分點，而且獨派選民中有高達7成7力挺蔡英文，這自然也是蔡英文選情一路領先的重要因素之一。

游盈隆說，第三，在總統聲望方面，大選前夕，蔡總統聲望大幅回升並維持在近五成的狀態，贊同她處理國家大事方式的人比不贊同的人多11個百分點，這使得她的連任有合理性，也使得她成為韓國瑜「打不倒的敵人」。蔡英文這一年聲望奇蹟式復活，讓她死裡逃生，競爭對手韓國瑜功不可沒。第四， 在總統兩岸表現方面，大選前夕，蔡英文的兩岸表現重新獲得多數選民支持與肯定，滿意她兩岸表現的人比不滿意的人多13個百分點，這也是她兩岸表現這三年多來最受肯定的時刻。蔡英文這一整年因為對中態度轉趨強硬，獲得台灣人民的掌聲，而這也顯示中國國家主席習近平對台政策徹底失敗。

游盈隆說，第五， 在總統經濟表現方面，大選前夕，蔡總統經濟表現獲得多數選民肯定，最新民意顯示，滿意的人多於不滿意的人達4個百分點，這是蔡上任以來的第一次，對她的選情有非常重要的幫助。第六， 在選舉議題上，大選前夕，韓國瑜最重要的政見主張，選後重設特偵組，雖獲得社會一定程度回應，但沒有引起多數選民的共鳴和支持。這顯示韓國瑜雖急欲藉此攻城掠地，為自己選情加分，但終究未能如願以償。

游盈隆說，第七， 在比較候選人評價上，包括品行道德、誰當選較能讓您安心、能帶來台灣所需要的改變、認同中華民國等等項目上，蔡都有壓倒性的優勢，顯示這極大程度上是一場「候選人中心的選舉」（Candidate-centered election）。第八， 選民投票除了有理智的一面，也有感性的一面。大選前夕民意顯示，台灣總統選民對蔡的感情溫度是57.98度，韓國瑜是38.17度，兩者一熱一冷相差19.75度，有天壤之別。選舉結果，蔡英文得票率57.13%，韓國瑜38.6%，和感情溫度計測量結果幾乎完全一樣，這也說明了感情溫度計是一個很好的測量工具。

最後，第九，游盈隆認為，2019年台灣外部大環境出現極大的變化，中國因素、香港因素和美國因素相繼出現、環環相扣，對選民最後投票抉擇發生極大的影響。

韓國瑜 蔡英文 游盈隆

延伸閱讀

蔡英文新北座談 黨部：主席跟大家吃便當

蔡英文與基層討論新北市長候選人？ 侯友宜：選舉還遠

韓國瑜布局參選國民黨主席？張麗善：沒聽到有參選動作

侯友宜喊話要蔡英文兌現承諾！ 把萊豬與非萊豬標出來

相關新聞

勞保、國保皆有破產危機 為何社會保險這麼沒保障？

國民年金與勞保年金是台灣兩大社會保險，但是除了勞保財務危機已經迫在眉睫，原本是為保障經濟最弱勢的國民年金，也出現寅吃卯糧狀況，潛藏債務破兆，連應該負擔保費四成的衛福部都年年向國保基金借錢。政府開辦的社會保險，因為設計不良，財務結構不佳，反成為不保險的社會保險，極為諷刺。

吳怡農今赴市黨部議會請益 阮昭雄貼文：助理們已暴動

參選民進黨北市黨部主委的新境界副執行長吳怡農，近期頻拜會黨內同志，吳怡農今上午赴北市黨部拜會評執委及黨工們，對於近期網路...

鐵馬環台衝連署 藍營號召捍衛食安

「連署1分鐘，可免吃萊豬一輩子！」國民黨「公投連署，縱騎台灣」12日啟程，革命實踐研究院長羅智強、國際部副主任何志勇環島上路號召連署；黨主席江啟臣親自送打氣筒、幫披保暖戰袍，並陪騎啟程路段；他也呼籲台灣人民站出來，用公投選票捍衛自己與子孫的健康與食安。

美駐荷大使見台灣代表 蓬佩奧：取消限制非倉促決定

美國國務卿蓬佩奧宣布取消美台官員互動的限制後，美國駐荷蘭大使胡克斯特拉 (Pete Hoekstra) 於11日率先在美國駐荷蘭大使館接見台灣駐荷蘭代表陳欣新。胡克斯特拉也在個人推特發文分享雙方會面的照片，直指11日的會面創造了歷史。

配合防疫消毒 台茂購物中心下午一點半停業一天

桃園商場今天傳出陸續休息消毒，繼大江購物中心、桃園IKEA公告今天臨時閉店消毒後，台茂購物中心也發出通知，今天下午一點半...

總統大選勝選周年 游盈隆：韓國瑜是蔡英文的貴人

昨天是「蔡賴配」勝選一周年，台灣民意基金會董事長游盈隆在臉書發表心得，他說，高雄市前市長韓國瑜其實是蔡英文總統的貴人，沒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。