總統大選勝選周年 游盈隆：韓國瑜是蔡英文的貴人

昨天是「蔡賴配」勝選一周年，台灣民意基金會董事長游盈隆在臉書發表心得，他說，高雄市前市長韓國瑜其實是蔡英文總統的貴人，沒有這位貴人出現，蔡總統能不能有另一個四年，恐怕是一個大問號。

游盈隆說，蔡以817萬票贏得連任，韓國瑜以落後蔡英文265萬票收場。忽然想起唐朝詩人崔護名詩，「去年今日此門中，人面桃花相映紅；人面不知何處去，桃花依舊笑春風。」「人面」若改指「國瑜」，「桃花」改成「英文」，似乎也別有一番想像。這不是調侃，而是一種感慨。說真的，韓國瑜其實是蔡英文的貴人，沒有這位貴人出現，蔡英文能不能有另一個四年，恐怕是一個大問號。

游盈隆說，根據台灣民意基金會2019年一整年有關台灣選民基本政治態度與投票行為的密集研究，從整體選舉過程與結果顯示，這是一次罕見外部環境牽引下強烈意識型態導向的候選人中心選舉。他進一步歸納出九大影響選民投票行為的關鍵變數，包括選民政黨認同、統獨傾向、總統聲望、總統兩岸表現、總統經濟表現、重大選舉議題、比較候選人評價、感情溫度計和外部大環境因素的刺激。

游盈隆說，首先，政黨認同方面，在這次大選前夕，兩大黨政黨認同差距甚大，藍綠基本盤相差18個百分點，這是蔡韓得票率差距超過18個百分點的最重要決定因素之一。第二，在政治預存傾向方面，台灣選民的最新統獨傾向顯示，獨派選民總數比統派和現狀派選民加起來還多8個百分點，而且獨派選民中有高達7成7力挺蔡英文，這自然也是蔡英文選情一路領先的重要因素之一。

游盈隆說，第三，在總統聲望方面，大選前夕，蔡總統聲望大幅回升並維持在近五成的狀態，贊同她處理國家大事方式的人比不贊同的人多11個百分點，這使得她的連任有合理性，也使得她成為韓國瑜「打不倒的敵人」。蔡英文這一年聲望奇蹟式復活，讓她死裡逃生，競爭對手韓國瑜功不可沒。第四， 在總統兩岸表現方面，大選前夕，蔡英文的兩岸表現重新獲得多數選民支持與肯定，滿意她兩岸表現的人比不滿意的人多13個百分點，這也是她兩岸表現這三年多來最受肯定的時刻。蔡英文這一整年因為對中態度轉趨強硬，獲得台灣人民的掌聲，而這也顯示中國國家主席習近平對台政策徹底失敗。

游盈隆說，第五， 在總統經濟表現方面，大選前夕，蔡總統經濟表現獲得多數選民肯定，最新民意顯示，滿意的人多於不滿意的人達4個百分點，這是蔡上任以來的第一次，對她的選情有非常重要的幫助。第六， 在選舉議題上，大選前夕，韓國瑜最重要的政見主張，選後重設特偵組，雖獲得社會一定程度回應，但沒有引起多數選民的共鳴和支持。這顯示韓國瑜雖急欲藉此攻城掠地，為自己選情加分，但終究未能如願以償。

游盈隆說，第七， 在比較候選人評價上，包括品行道德、誰當選較能讓您安心、能帶來台灣所需要的改變、認同中華民國等等項目上，蔡都有壓倒性的優勢，顯示這極大程度上是一場「候選人中心的選舉」（Candidate-centered election）。第八， 選民投票除了有理智的一面，也有感性的一面。大選前夕民意顯示，台灣總統選民對蔡的感情溫度是57.98度，韓國瑜是38.17度，兩者一熱一冷相差19.75度，有天壤之別。選舉結果，蔡英文得票率57.13%，韓國瑜38.6%，和感情溫度計測量結果幾乎完全一樣，這也說明了感情溫度計是一個很好的測量工具。

最後，第九，游盈隆認為，2019年台灣外部大環境出現極大的變化，中國因素、香港因素和美國因素相繼出現、環環相扣，對選民最後投票抉擇發生極大的影響。