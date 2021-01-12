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蔣萬安提修法返還政治犯財產 郭國文：別為洗白偽善

聯合報 / 記者陳熙文／台北即時報導
民進黨立委郭國文。圖／郭國文辦公室提供
民進黨立委郭國文。圖／郭國文辦公室提供

威權統治時期政治犯的身家財產、土地遭國家沒收充公，促轉會正研擬修法以做返還。國民黨立委蔣萬安近期也提案修正「戒嚴時期人民受損權利回復條例」，明定返還辦法及擴大適用罪名。不過，民進黨立委郭國文卻在臉書上說，「不要為了洗白而偽善」。

他表示，國民黨為了選舉，身為最被看好代表藍營角逐台北市長的蔣萬安，超前佈署的修法策略真是高招，聰明到花國家的錢，洗白自己。

郭國文說，對於賠償受難者、返還遭沒收充公的身家財產、土地，對台灣人而言天公地道，他百分百支持，也相信多數人不會反對。

不過他質疑，翻開蔣萬安修法的連署名單中不乏黨團高層，但國民黨是真心檢討嗎？他請教學法的蔣萬安，修法容易，但執行細節呢？

郭國文舉例說，幾十年前被沒收的土地，現在是要原物返還，還是要折價賠償（例如土地上已經蓋有建築物，或者已經轉了很多手到善意第三人手上），如果折價以市價賠償，可能會是天價，據他所知，有些受難者被沒收的財產，若以現在的市價折算，單一受害者，就有超過百億元的。

郭國文表示，這些請求權其實都已經罹於時效，現在要「賠償」、「補償」是立法讓已經罹於時效的請求權還可以行使。他建議國民黨、蔣萬安，再加一條追討條款，類似代位清償後的內部求償。

他強調，當初一覺醒來財產被國家沒收是哪個政黨造成的？為了讓受難者能獲得平反，他支持政府先代位賠償補償後，由國民黨來支付這筆費用。他請國民黨好好面對應該負起的責任，以對受害者展現誠心的道歉。不然很難不被國人認為是選舉操作，不要為了洗白而偽善。

國民黨 蔣萬安 郭國文

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