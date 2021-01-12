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美駐荷蘭大使邀我代表大使館會面 外交部：樂見

聯合報 / 記者徐偉真╱台北即時報導
美國駐荷蘭大使胡斯特拉（Pete Hoekstra）(左)今天表示他邀請我駐荷蘭代表陳欣新到美國大使館會面。圖/取自Pete Hoekstra推特
美國駐荷蘭大使胡斯特拉（Pete Hoekstra）(左)今天表示他邀請我駐荷蘭代表陳欣新到美國大使館會面。圖/取自Pete Hoekstra推特

美國國務院9日宣布取消美台交往限制，美國駐荷蘭大使胡斯特拉（Pete Hoekstra）今天表示，他邀請我駐荷蘭代表陳欣新前往美國駐荷蘭大使館會面；外交部回應，樂見美國駐外大使跟我國代表加強交往、互動。

我駐荷蘭代表處今天在臉書表示，我駐荷蘭代表陳欣新和美國駐荷蘭大使胡斯特拉今天在美國駐荷蘭大使館會面，就台美互動往來交換意見；胡斯特拉在推特發文表示，歡迎台灣代表陳欣新到大使館，他很高興他全球的同事現在能夠接待來自充滿活力民主政體的朋友到大使館，並稱創造了歷史，推文還附上兩人會面的照片。

歐洲司副司長陳詠韶今天在例行記者會上表示，我國和外國大使交往細節不便對外說明，外交部的立場是樂見美國駐外大使和我國代表加強交往、互動，我方和其他國家外交人員往來細節不便說明，但相關交往都很密切，外交部有注意到美國駐荷蘭大使的貼文，外交部樂見這樣的事情。

荷蘭 外交部 大使館

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