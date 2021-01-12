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「迷途」的山域嚮導制度：無商業定義下的犧牲者

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影／提案返還戒嚴沒收財產 蔣萬安：就事論事

聯合報 / 記者賴韻如任忠泰毛昱棋／台北即時報導
針對戒嚴時期政治受難者因遭不法判決，身家財產遭沒收充公，立委蔣萬今(12)日上午在立法院說明將草案名稱從《戒嚴時期人民受損權利回復條例》，修正為《威權統治時期人民受損權利回復條例》，適用範圍比照《促進轉型正義條例》，涵蓋兩蔣時代。記者曾學仁／攝影
針對戒嚴時期政治受難者因遭不法判決，身家財產遭沒收充公，立委蔣萬今(12)日上午在立法院說明將草案名稱從《戒嚴時期人民受損權利回復條例》，修正為《威權統治時期人民受損權利回復條例》，適用範圍比照《促進轉型正義條例》，涵蓋兩蔣時代。記者曾學仁／攝影

國民黨立委蔣萬安今(12)日上午在立法院提案修正「戒嚴時期人民受損權利回復條例」，遭外界質疑是為2022台北市長選舉布局。蔣萬安對此表示，「這是就事論事，對的事情就應該堅持」，撤銷有罪判決以及財產返還，不應該只做半套，要趕快回應年事已高的受難者和他們家屬。

蔣萬安說，3年前我對促轉條例第六條投下贊成票，現在延續一貫的立場，希望政府在撤銷有罪判決之後，將財產盡速返還，而不是促轉會成立3年多，至今都還沒有任何動作，如果說需要一個明確的法源依據，我就提出來，這也是積極回應政治受難者協會蔡寬裕榮譽理事長，當時跟他見面所談，很多家屬都已經高齡80歲、90歲，他們都在跟時間賽跑，也非常迫切的期待，在平復司法判決之後，當時遭沒收的財產能夠得到返還。蔡寬裕理事長講了一句話很感動，「針對促轉條例第六條，不希望帶著有罪之身入土」，所以他積極奔走堅持這麼多年，終於在3年前立法院完成促轉條例的通過，特別是第六條一直是他們所期待的，撤銷有罪判決以及財產返還，不應該只做半套，要趕快回應年事已高的受難者和他們家屬。

媒體問及對此蔣萬安父親有何看法。蔣萬安表示，「我沒有跟他提過，他也不知道我在立法院的提案，我想從過去一直到現在都是如此」。

蔣萬安 促轉條例 立法院

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