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數位身分證外界疑慮多 徐國勇：政院已宣布暫緩

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
內政部長徐國勇（前排右一）今天陪同總統蔡英文前往新北三峽紫薇天后宮。記者江婉儀／攝影
內政部長徐國勇（前排右一）今天陪同總統蔡英文前往新北三峽紫薇天后宮。記者江婉儀／攝影

新式數位身分證（New eID）換發因資安問題一再延期。內政部長徐國勇今天陪同總統蔡英文前往新北三峽紫薇天后宮，徐國勇表示，數位身分證皆按照行政院指示進行，政院也說政策不要冒進，時間表都按照行政院長蘇貞昌昨天說的進行。

徐國勇表示，數位身分證是行政院的重大政策，都按照行政院的指示來做相關處理，行政院也說不要冒進，昨天蘇貞昌也說先暫緩一下，把其它相關問題，包含立委、民間、學者提出的問題全部盤整之後，再向社會大眾宣布。

徐國勇表示，蘇貞昌已說，把數位身分證的相關問題解決後，才會看怎麼處理，現在已經說要暫緩，在法治上等問題也會處理後在說明。數位身分證這是行政院的重大政策，由內政部主辦，很多部會包含由國發會規劃、科技部、資安處等等相關單位，都在數位政策會針對法治跟盤整進行相關研議，時間表都按照蘇貞昌昨天說的進行。

行政院 身分證 徐國勇

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