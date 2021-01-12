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蔡英文新北座談 黨部：主席跟大家吃便當

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
身兼民進黨主席的蔡英文總統今前往新北板橋與民進黨新北黨公職舉辦座談會。記者王敏旭／攝影
身兼民進黨主席的蔡英文總統今前往新北板橋與民進黨新北黨公職舉辦座談會。記者王敏旭／攝影

身兼民進黨主席的蔡英文總統今前往新北板橋與民進黨新北黨公職舉辦座談會，新北黨部主委何博文指出，主席過去都有不定期的黨務座談，一方面對中央政策宣達，再方面傾聽基層意見，沒有設定萊豬、選舉等議題，未來市長參選人選黨中央都會有規劃。

2018年民進黨在新北市長選舉大輸約29萬票，而議員席次也不如預期，民進黨基層支持者盼建議儘早推出人選，以利深耕新北，並由「母雞」帶動凝聚力，拉抬綠營市議員選情；蔡英文針對是否來談論選舉則不予回應。

何博文說，今沒有設定座談會的議題，黨員就像是大家庭，主席跟大家吃個便當，蔡曾參選過新北市長，跟新北基層很熟悉，來這邊看看老朋友、聽聽大家意見，目前談論選舉時間還早。

何博文表示，選舉屬於基層黨部規劃，他會協助議員突破更多席次，中央針對縣市長部分，會由全國性整體規劃，他希望有最圓滿佈局，只要人選出來就全力輔選，不管是中央或地方的人選。

有人推舉目前擔任新北黨部的主委參選2022新北市長，何博文說，他就是做好個人工作，黨務工作最重要的功能在於平常要跟社會個連結做好，包括扎根基層等項目，未來選舉才能快速動員與社會連結，才能達到勝選目標。

何博文也說，黨部在3、4個月內已成立22區聯絡處，其餘7區因紐西蘭籍機師本土案例，配合中央疫情指揮中心的進度先暫緩，未來不會有任何問題。

民進黨

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