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蔡英文與基層討論新北市長候選人？ 侯友宜：選舉還遠

聯合報 / 記者張睿廷張哲郢／新北即時報導
侯友宜表示，選舉那還是很久以後的事情，自己現在的態度就是把事情做好，與市民並肩站在一起。記者張睿廷／攝影
侯友宜表示，選舉那還是很久以後的事情，自己現在的態度就是把事情做好，與市民並肩站在一起。記者張睿廷／攝影

蔡英文總統今日將至新北市板橋參加民進黨公職座談會，外界認為，這是要地方盡快推出民進黨新北市長候選人。現任新北市長侯友宜表示，選舉還非常遠，我們現在的態度就是做事做是再做事，與市民並肩站在一起，也期盼蔡英文給予新北市更多關心，讓他們有能力拚未來。

蔡英文今日與黨公職人員座談，外界認為，民進黨已開始展現奪回2022年的決心，且基層支持者也希望能盡快推派出新北市長候選人，以母雞帶小雞的方式拉抬聲勢，帶動凝聚力。

侯友宜對此說，我始終認為離選舉還很遠，自己的態度相當清楚，就是把事情做好，與市民並肩站在一塊，也很期待蔡英文到新北市，關心我們的市政、建設還有403萬名市民；未來要如何在經濟、生活、教育、文化上給予他們資源拚未來，這才是最重要的。

蔡英文 民進黨

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