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蔡英文：防疫成功被國際看見、購買武器不是要惹事生非

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
總統蔡英文（左二）今天到三峽紫薇天后宮參拜。記者江婉儀／攝影
總統蔡英文（左二）今天到三峽紫薇天后宮參拜。記者江婉儀／攝影

總統蔡英文今天上午到新北市三峽紫微天后宮參拜，蔡英文在與廟方的座談會中表示，台灣因為防疫成功，在國際間增加能見度，也提到政府購買武器是為了防禦國家，不是為了惹事生非。

內政部長徐國勇、立法委員羅致政、吳琪銘、廟方管理委員會主委劉燕耀、新北市在地民代及里長今陪同蔡英文前往參拜。蔡英文參拜完後，就與廟方、地方民代及里長進行約10分鐘的座談會，過程不公開，蔡英文結束座談會後，與廟方人員、地方民代進行合照，再前往板橋區農會與民進黨公職座談會。

紫微天后宮副主任委員陳志泉轉述，蔡英文今天到紫微天后宮參拜，是為了祈求國泰民安、風調雨順，在座談會中除了傾聽地方心聲，也從防疫談到國防，蔡英文提到，台灣因為防疫成功，除了有堅強的醫療團隊與體系，加上國人也配合戴口罩等防疫作為，才讓台灣在防疫上成功被國際看見。

陳志泉轉述，蔡英文說，台灣在國際間的能見度提升，GDP也有正成長。所以國外願意提供武器給台灣，蔡英文也說，政府購買武器是為了防禦國家，不是為了惹事生非。

在廟方管委會的辦公室中，照片日期指出，在2015年12月，時任民進黨黨主席的蔡英文也曾到紫微天后宮參拜，廟方管委會今天也拿出之前的照片請蔡英文簽名留念，蔡英文看照片準備簽名時，才發現今天跟5年前都穿了同樣的衣服。

蔡英文結束座談會後，與廟方人員、地方民代進行合照，再前往板橋區農會與民進黨公職座談會。記者江婉儀／攝影
蔡英文結束座談會後，與廟方人員、地方民代進行合照，再前往板橋區農會與民進黨公職座談會。記者江婉儀／攝影
蔡英文參拜完後，與廟方人員進行座談會，過程不公開。記者江婉儀／攝影
蔡英文參拜完後，與廟方人員進行座談會，過程不公開。記者江婉儀／攝影
蔡英文結束座談會後，與廟方人員、地方民代進行合照，再前往板橋區農會與民進黨公職座談會。記者江婉儀／攝影
蔡英文結束座談會後，與廟方人員、地方民代進行合照，再前往板橋區農會與民進黨公職座談會。記者江婉儀／攝影

蔡英文 天后宮

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