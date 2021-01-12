聽新聞
test
0:00 / 0:00
蔡英文：防疫成功被國際看見、購買武器不是要惹事生非
總統蔡英文今天上午到新北市三峽紫微天后宮參拜，蔡英文在與廟方的座談會中表示，台灣因為防疫成功，在國際間增加能見度，也提到政府購買武器是為了防禦國家，不是為了惹事生非。
內政部長徐國勇、立法委員羅致政、吳琪銘、廟方管理委員會主委劉燕耀、新北市在地民代及里長今陪同蔡英文前往參拜。蔡英文參拜完後，就與廟方、地方民代及里長進行約10分鐘的座談會，過程不公開，蔡英文結束座談會後，與廟方人員、地方民代進行合照，再前往板橋區農會與民進黨公職座談會。
紫微天后宮副主任委員陳志泉轉述，蔡英文今天到紫微天后宮參拜，是為了祈求國泰民安、風調雨順，在座談會中除了傾聽地方心聲，也從防疫談到國防，蔡英文提到，台灣因為防疫成功，除了有堅強的醫療團隊與體系，加上國人也配合戴口罩等防疫作為，才讓台灣在防疫上成功被國際看見。
陳志泉轉述，蔡英文說，台灣在國際間的能見度提升，GDP也有正成長。所以國外願意提供武器給台灣，蔡英文也說，政府購買武器是為了防禦國家，不是為了惹事生非。
在廟方管委會的辦公室中，照片日期指出，在2015年12月，時任民進黨黨主席的蔡英文也曾到紫微天后宮參拜，廟方管委會今天也拿出之前的照片請蔡英文簽名留念，蔡英文看照片準備簽名時，才發現今天跟5年前都穿了同樣的衣服。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言