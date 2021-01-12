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罷捷電視說明會30日進行 黃捷：會說明為地方做的事

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
高雄市議員黃捷表示，會在30日的電視罷免說明會中說明自己這2年來為地方做的事、爭取的建設。記者楊濡嘉 ／攝影
高雄市議員黃捷表示，會在30日的電視罷免說明會中說明自己這2年來為地方做的事、爭取的建設。記者楊濡嘉 ／攝影

高雄鳳山罷免市議員黃捷案，選委會預定本月30日進行電視罷免說明會。黃捷表示，她會在可用的24分鐘內把她這兩年為地方、為鳳山做的事情、爭取的建設等告訴選民。

罷免黃捷案的電視說明會，黃捷確定參加，罷免領銜人劉辰芳確定不參加。選委會表示，30日進行時，會分兩輪請被罷免人和罷免領銜人發言，每一輪每一人各可用12分鐘。

罷捷總部已宣布劉辰芳是罹癌的單親媽媽， 生活辛苦，無法參加說明會，選委會表示依然會照既定的程序進行，如果劉辰芳未到場，黃捷第1輪說完，可以進入第2輪，共可用24分鐘。

罷捷總部最近盯緊黃捷行程，黃捷10日到鳳山肉豆公市場送春聯，罷捷總部11日也去肉豆公市場，去發送罷捷宣傳品。

黃捷 罷免 選委會

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