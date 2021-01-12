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美駐聯合國大使明訪台 防疫措施將比照去年衛生部長
美國駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）將於明日抵台，外交部發言人歐江安今天表示，相關防疫措施指揮中心之前已經說明，將比照去年訪台的美國衛生部長阿查爾，克拉夫特訪台將照既定流程進行。
美國衛生部長阿查爾去年訪台，除了登機前繳交三天內的新冠肺炎檢測三天內的陰性證明，抵達松山機場時再度接受檢測，衛福部長陳時中當時解釋，阿查爾代表團是首次以外交泡泡方式來台，根據外交泡泡，就是來的時候要有三天內的陰性證明，到台灣機場後再次採檢，且必須團進團出。
歐江安在外交部例行記者會上說明，指揮中心已說明相關防疫措施，過去有阿查爾訪台的先例，已經建立防疫常規，將會照既定的流程進行，細節由指揮中心說明較為妥當。
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