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國內零確診 吳釗燮下周率團赴帛琉出席總統就職典禮

聯合報 / 記者徐偉真╱台北即時報導
外交部發言人歐江安。記者徐偉真/攝影
外交部發言人歐江安。記者徐偉真/攝影

帛琉媒體報導，外交部長吳釗燮將率團前往帛琉參加新任總統惠恕仁（Surangel Whipps, Jr.）的就職典禮，外交部發言人歐江安今天證實，吳釗燮將於21日以總統特使身分出席帛琉總統就職典禮，考量到疫情，特使團規模將會非常精簡，也會遵守我國和帛琉的防疫規定。

「帛琉時報」8日報導，帛琉21日將舉行新任總統就職典禮，吳釗燮將率團參與；當地其他媒體報導，惠恕仁的就職典禮將有至少一團來自國外的高階代表團，台灣的代表團由吳釗燮率領，台灣代表團將於20日抵達帛琉，22日離開，吳釗燮出席典禮顯示台灣和四個太平洋友邦間的緊密關係，吳釗燮上一次訪問帛琉是2019年8月以總統特使身分，出席故總統老雷蒙傑索（Thomas Remengesau Sr.）葬禮。

歐江安今天在外交部例行記者會上表示，帛琉將於21日舉行正副總統及國會議員就職典禮，有正式邀請我國參加，我方考量到台灣和帛琉的友好邦誼，且帛琉目前國內零確診，我方評估帛琉疫情環境相對安全穩定，因此蔡英文總統指派吳釗燮擔任特使，20至22日率團參加帛琉就職典禮。

歐江安表示，考量到疫情，特使團規模將會非常精簡，將遵照我國和帛琉的防疫措施，也會遵守指揮中心的決定，遵循相關防疫規定，外交部將在適當時間對外正式公布詳細的資訊。

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