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罷免王浩宇投票人數出爐 同意罷免8萬1940票才過關

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
民進黨桃園市議員王浩宇。圖／本報系資料照
民進黨桃園市議員王浩宇。圖／本報系資料照

民進黨籍桃園市議員王浩宇罷免案本周六（16日）就要投票，桃園市選委會昨天依選罷法公布投票人數，該選舉區有32萬7758人，依規定，投下同意罷免票數要達25％，且要超過不同意罷免票數，意即要有8萬1940張同意罷免票，罷免王浩宇案才會過關。

桃園市議員選舉第7選舉區（中壢區）2018年選舉時，選舉人數31萬5143人，由於中壢人口持續成長，依據選委會最新統計，符合罷免投票資格的投票人數來到32萬7758人，男生15萬8703人、女生16萬9055人，投票通知單與罷免公報已陸續送到家戶。

依選罷法規定，罷免投票只要同意票超過不同意票，且同意票數達到達原選舉區選舉人總數25%以上就會過關，罷免王浩宇案若要通過需要取得8萬1940張同意罷免票，且同意罷免票要超過不同意罷免票，以王浩宇在本屆拿下1萬6292第三高票而言，8萬1940票是王2年前當選票數的5倍之多，門檻相當高，罷免案要過關有一定難度。

桃園市選委會指出，16日為罷免王浩宇案投開票日，第7選舉區共設233處投開票所，為便利選舉區內各級機關、學校、團體、事業機構員工前往投票，當天均以放假處理，投票時間為早上8點到下午4點，並於1月22日公告罷免投票結果。

罷免 投票

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