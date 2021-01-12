市長市議員里長明年改選 高雄藍綠白今年都加緊起跑

面對明年市長和市議員選舉，高雄在野、執政黨都開始部署。國民黨高雄市黨部重新整合深入基層的各個組織，例新住民、勞工、宗教和各行各業委員會；時代力量年初開始推動「里長柑仔店」座談會，公開找尋有意認同時力並要投入里長選舉的民眾；執政的民進黨規畫的活動不斷，也放眼議員過半的部署，協助現任議員加強宣傳。

國民黨高雄市黨部「攘外」之前先「安內」，組發會主委兼高雄市黨部主委李哲華表示，國民黨中央和地方黨部本來就有與基層結合的各行各業委員會，現在加強整合，另比照中央黨部成立財務委員會協助黨部籌募經費；去年國民黨在選舉中失敗，現在要把整體士氣拉抬上來，透過強化組織，一步步凝聚支持者共識。

李哲華說，現在的國民黨財務困難，基層黨工薪水低，但一人負很多責，財務委員會要來協助黨部找經費，至於有些人提及的辦募款餐會或相關活動，這要與黨部、黨員等來討論，畢竟這是國民黨過去較少用的募款方式。

藍營支持者很關心的下屆市長參選人選和議員布局，擔心適當的人選太晚推出，議員無法過半。李哲華知道基層焦急，強調會有人選的，相信要參選議員的人都加把勁部署。

時代力量高雄市黨部主委、市議員林于凱今年規畫了「里長柑仔店」，展開有意參選里長者的參政座談會，後續也要針對里長進行長期培育。

林于凱表示，時代力量希望從最基層的政治參與落實民主公民參與的實踐，讓時代力量在高雄落地深耕；從三民區的例子來看，如果有非典型的里長加入，對於社區整體發展的翻轉、環境的創生有非常顯著的影響。

林于凱說，從高雄市現任里長，當選時年紀低於40歲的比率的只有4％，看得出現在里長的年齡結構嚴重老化，青年族群在基層里長的參政機會相對偏低，時代力量要給更多年青人參選里長的機會。

民進黨高雄市黨部深入基層的活動不斷，喜歡跑馬拉松的主委趙天麟規畫了38個行政區的慢跑，今年元旦本來預定從鳳山場開始，要拉近喜歡運動市民與民進黨部的距離，也帶動綠營基層活力。不過，最近因疫情的關係，第一場即延後，舉辦日期未定。