美駐聯大使訪台 台派聯盟籲：美國與台灣建交

美國駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）即將訪台，台派聯盟今舉行記者會，呼籲美國應承認台灣為獨立自主的主權國，與台灣建立正式的外交關係。

美駐聯大使克拉夫特預計明日訪台，並於14日會晤蔡總統。由台灣社、台灣北社、台灣獨立建國聯盟、台灣基督長老教會、台灣制憲基金會等共同連署的台派聯盟今舉行「熱烈歡迎美國駐聯合國大使克拉夫特訪問台灣－台美關係新時代的啟動」，呼籲美國應與台灣建交。

台派聯盟首先感謝美國總統川普領導的行政部門及美國國會的參議院與眾議院在過去4年具體落實強化「台灣關係法」中美國人民與台灣人民各種實質往來的關係，及提升對台灣的防衛能力。

對於近期美國國務卿龐培歐發布聲明，宣布解除美台交往限制，以及克拉夫特訪台，台派聯盟認為，這是美國政府制定台灣關係法後，對「台灣不是中國的一部分」的立場，公開而明確的宣示，相信美國對台灣主權地位主張的公開明確化，及具體外交、軍事強化台美共同防衛實力，是防止中國霸權擴張的重要關鍵。

台派聯盟呼籲，2021年才剛開始，美國與台灣人民關係的緊密合作與提升，期待是亞太地區與世界和平穩定新時代的開始；並呼籲美國政府應與台灣建立正式的外交關係。