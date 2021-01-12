連勝文拒接秘書長 江啟臣人事布局告吹再掀黨內風暴

媒體報導國民黨主席江啟臣有意讓國民黨智庫副董事長連勝文兼任秘書長，現任秘書長李乾龍升任副主席。江啟臣上午受訪表示，現在最重要的事情就是萊豬連署，若有任何人事安排會正式對外發布，請大家不用臆測。此時江啟臣突然接到連勝文來電，江更以此向媒體保證，兩人互動聯繫非常好。不過，連勝文辦公室回應，連勝文沒有接任秘書長的計劃。

據了解，江啟臣兩周前確實有聯繫連勝文，甚至請前主席連戰幫忙希望說服連勝文，不過連勝文還未答應，此事就被媒體曝光，等於宣告破局。連辦表示，連勝文沒有接秘書長的計畫，協助黨的方式有很多，連勝文會依照既定的步驟持續協助黨的發展。

另一方面，據悉，李乾龍對於此安排也有其他想法，雖然副主席一職在幫助黨募款上更有彈性，但李熟捻地方事務，對於與地方的溝通協調是他的職責所在，若任副主席，他也有些憂心無法繼續在此發揮。

此外，由於該人事案江啟臣幾乎是單兵作戰，直接與李乾龍和連勝文洽談，並未與其它黨務主管一起討論，若成案，目前主責的副祕書長李彥秀、柯志恩恐怕也不排除會淡出黨務。黨務人士直言，黨內不僅將掀起一波人事波動，也可能形成另一波風暴，目前全黨一心關注萊豬連署，卻爆出人事安排的權力布局，恐怕觀感不佳。