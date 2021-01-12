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美駐聯合國大使訪台 時代力量：盼支持台參與世衛大會

聯合報 / 記者陳熙文／台北即時報導
圖／時代力量提供
圖／時代力量提供

美國駐聯合國大使Kelly Craft預計明日訪台，將晉見蔡英文總統。時代力量黨主席、立委陳椒華、黨團總召邱顯智、黨團幹事長王婉諭等今舉行記者會，提出四大期許，盼美國能以具體行為支持台灣參與今年五月世衛大會及今年九月的聯合國大會。

陳椒華表示，時代力量歡迎美駐聯合國大使訪台，也對美國國務卿龐培歐宣布解除台美交往限制表示高度肯定，並樂見台美雙邊關係持續加溫，亦樂見蔡總統能於任內有機會訪問華府。

邱顯智也表示，美方此次解除長年台美外交互動的限制，實奠基於兩國共享的民主、法治與人權價值，但有在野黨以單一議題刻意簡化，或以「交換、讓利」一說誤導台美關係進展，非台灣之福，時代力量不予認同。他表示，時代力量肯定我外交人員的辛勞，期待台美實質關係持續加強。

王婉諭則表示，時代力量歡迎Kelly Craft大使訪台，也提出四大期許，包括請美國考量以具體行為支持台灣參與今年五月世衛大會及今年九月份的聯合國大會；希望大使公開支持台灣外交部長公務訪問華府；去年美國衛生部長及國務次卿相繼訪台，在台灣旅行法及台灣保證法框架下，盼大使願意支持美國國務卿訪台；敬請大使能夠支持台美雙方經貿、衛生及國防事務閣員定期互訪。

時代力量 聯合國 邱顯智

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