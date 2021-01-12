【專家之眼】直搗黃龍論事 防禦縱深盡失

美國駐聯合國常任代表克拉夫特將於十三日至十五日訪台，相關行程受人矚目，特別是十四日直接晉見蔡英文總統，並在會晤後接受午宴招待；然後才展開其他相關參訪拜會行程。此種行程安排模式確實相當特別，其中是否透露出非比尋常之玄機呢？或許吾人應當從中思索，此種軌跡是否顯現出美國對於蔡英文政府決策模式之評價與判斷呢？

蔡英文政府團隊執政至今，諸多決策軌跡顯示，蔡英文總統總是喜歡強力主導政策發展與研議過程，不但強勢主導明確表達本身立場與觀點，更經常係採取由上而下，直接指導並做出結論，然後再交付下級各個行政部門，尤其賡續完成細部規劃，最後才形成具體執行方案。

其實從蔡英文政府執政初期，執意推動諸多涉及勞工體制與社會規範之改革案，特別是一例一休政策反覆不定搖擺調整，再加上性平條款之法律修正案，都引起強烈社會爭議與民眾反對聲浪，更讓民進黨在事後2018年地方選舉吃足苦頭慘遭敗績。

但從此過程中，其實台灣民眾亦見識到蔡英文本人政治意志極度堅強，不過由於蔡英文善於利用曲解中國大陸對於台灣所提之政治喊話，再加上2019年香港政局發展與動盪，引發台灣民眾強烈不安全感，因此順利讓蔡英文能夠順利扭轉不利政治態勢，在2020年總統大選大有斬獲並獲得連任。

但蔡英文仍是維持其慣有專斷獨行直接裁決之政治決策模式，再度因為開放美國萊豬進口事件，引發社會嚴重反彈與民眾疑慮不安，造成重大政治風潮。但在此過程中，由於在蔡英文總統提出決策後，儘管是會產生社會重大爭議，但政府中部會首長無不諾諾稱是，立即改變相關政策論述，完全配合層峰政治意圖，全力為政策護航。

尤其是綠營立委隨著髮夾彎起舞，使出渾身解數在立院為行政院所提各項政策細部方案，更是讓人為之側目。但從此過程中，顯然就可讓美國看出，台灣政治在蔡英文主政下，儼然已經成為一言堂，此時若要與台灣進行任何協商交涉，其他人都做不了主，放眼寶島文武百官，講話都不算數，只有直接與蔡英文總統當面商議，才能將問題搞定，所以訪賓採取直搗黃龍論事手法，在來訪當日就直接與蔡英文對話，就完全不會令人感到意外。

官僚體制與科層制度在行政上有其運作理則，但是就政治決策上來說，逐級而上漸進協調，亦有其為政治最高決策者建立防禦縱深功能。特別是針對外來壓力與挑戰，決策者若欲採取緩兵之計，以空間換取時間，等待時機成熟再作決斷時，就必須讓下級事務官僚與政務首長先與對方周旋，期能獲得更具體資訊，做出更理想決策。

但是由於蔡英文總統不斷以獨自裁斷模式來處理重大政治決策，隨後政府官員只見諾諾稱是，但不見諤諤直諫，其實早讓美國看破手腳，認為直接與蔡英文攤牌，就能夠將整個事情搞定，所以蔡英文總統就實在不能感嘆其下屬不能為她出面擋子彈，此因整個問題源頭是出在蔡英文總統本身決策風格所致，實在怪不得他人。

至於美國訪賓所為何來？特別在此政局轉換之際，強勢來台展現臨去秋波，總是有其檯面下理由存在。真相如何？就看蔡英文總統又要端出那個髮夾彎大菜，真相就應當可以分曉。但真正要問的是，蔡英文總統到底是有甚麼東西在對方手中，要讓人予取予求呢？這恐怕要等到那些該解密的東西解密時，歷史真相才會大白吧！