日本突變株棘蛋白有12個位點突變 這點要注意

日本厚生勞動省昨宣布，從四名來自巴西的旅客身上發現有別於英國或南非發現的新冠肺炎病毒變異株。國內專家指出，日本這株病毒的棘蛋白有12個位點突變，3個與目前主流株、英國突變株、南非突變株共通，其中E484K這個突變被懷疑會降低中和抗體作用，但尚未得到證實，還需更多研究探討，才能確認此株病毒傳播力、致病力、對疫苗保護力的影響。

台大醫學院微生物學科暨研究所教授葉秀慧表示，根據日本國立感染症研究所公布的資料，日本發現的突變株在棘蛋白上有12個突變位點，D614G在目前主流株、英國變異株、南非株都存在，N501Y在英國株、南非株都存在，E484K則是在南非株也有看到。

葉秀慧表示，目前有些文獻懷疑E484K可能會降低中和抗體的作用，不過尚未有定論，還需要更多研究的驗證。除了上述三個位點之外，另外九個突變位點是主流株、英國株、南非株都沒有的，這些突變對病毒傳播力、致病力、中和抗體的影響，也都還需要更多研究探討。

長庚大學新興病毒感染研究中心主任施信如表示，當突變株被報告出來，都會特別注意病毒表面蛋白質與人類細胞受體結合的位置有無突變、變了多少。E484K這個突變對於中和抗體作用的影響，還沒有細胞或動物實驗的證據。南非株也有E484K，不過已有實驗證實現在開發中的疫苗還是有中和病毒的能力，推測這個突變應不會影響疫苗保護力。