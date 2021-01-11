蘇貞昌今宴請綠委談萊豬：希望中央地方同調

行政院長蘇貞昌今晚宴請黨籍立委，並交換意見。據了解，針對萊豬議題，他除了回答立委們的疑慮，也呼籲在相關議題上，中央和地方一定要同調。

行政院長蘇貞昌今起分批與黨籍立委餐敘，傍晚在台大醫院國際會議中心宴請內政委員會立委，包括管碧玲、沈發惠、張宏陸、賴惠員、羅美玲等，以及教育委員會立委吳思瑤、黃國書，司法法制委員會立委劉世芳，和黨團總召柯建銘、幹事長鄭運鵬。

柯建銘表示，現場氣氛融洽，討論就像一個家庭，「很和樂」。他指出，蘇貞昌先發言感謝黨籍立委的辛勞，也期待臨時會中能順利通過三大預算案，並與現場立委做意見交流。

據悉，民進黨立委劉世芳、黃世杰在會中提出對數位身分證的疑慮，肯定行政院暫緩相關政策，但希望能在完備法制化，例如提出專法等措施，重新檢討個人資訊的保護、強化資安後，再行推動。

劉世芳表示，蘇揆針對數位身分證的議題，在會中答應，將指定副院長、兼任政院資安長的沈榮津，召集相關部會做盤整，在完成法制化的工作後，再來啟動。

針對萊豬議題，民進黨立委賴惠員則說，蘇揆在會中表示，行政院已經盡量做好把關的措施，不過希望綠委再給他更多的建議，不要是中央一個調、地方一個調。

兼任政院發言人的李孟諺表示，會中有針對很多重要的政策和議題做交流，也有立委在第一線接觸民眾，表達他們的意見，針對萊豬議題有一個共識，就是在學校食安上必須秉持「三章一Q」，全部使用國產的食材、肉品。

李孟諺表示，在養豬業者的部分，行政院表示會加強輔導、提升品質，幫助豬農拓展外銷，這方面也得到立委的廣泛支持。而立委也在現場反應豬肉價格波動的問題，蘇揆則在會中回應表示，我國的庫存、養豬場中豬的頭數非常的充足，現階段的變動只是因為年關將近，造成需求量大增，屬於季節性的波動。