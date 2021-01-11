聽新聞
test
0:00 / 0:00
鐘沛君自曝長輩不贊成公布病情 兩原因讓她坦然說明
國民黨北市議員鍾沛君日前開刀切除右肺異常增生，上周五出院時，鍾也證實為肺腺癌零期，切除掉再後續追蹤就沒問題。鍾沛君今天則在臉書貼文，透露其實家中長輩，並不贊成她公布自己病情，不過鍾沛君也在臉書自曝決定坦然說明的兩個主要原因。
鍾沛君說，她之所以坦然說明自己的病情，第一，是認為自己有義務向選民交代現狀；另外，也要以自己的親身經驗，證明「早期發現、早期治療」不是冰冷口號，而是她的重生。
鍾沛君臉書貼文後，更吸引數百網友留言，稱讚鍾沛君面對困難的勇氣，期待鍾沛君繼續在議會發光發熱。
鍾沛君今天在臉書說，她身為政治人物，認為自己有義務要向選民交代現況，「傾力康復」就是她將不負所託的承諾。
另外，鍾沛君也說，你我身邊都有許多不願健檢，甚至不願就醫的親友。她要以自己的親身經驗證明「早期發現、早期治療」並不是冰冷口號，而是她的重生。
鐘沛君說，正因生命裡的每一分鐘是如此珍貴，大家更需理智明快的面對日常，以及種種困難。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言