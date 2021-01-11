鐘沛君自曝長輩不贊成公布病情 兩原因讓她坦然說明

國民黨北市議員鍾沛君日前開刀切除右肺異常增生，上周五出院時，鍾也證實為肺腺癌零期，切除掉再後續追蹤就沒問題。鍾沛君今天則在臉書貼文，透露其實家中長輩，並不贊成她公布自己病情，不過鍾沛君也在臉書自曝決定坦然說明的兩個主要原因。

鍾沛君說，她之所以坦然說明自己的病情，第一，是認為自己有義務向選民交代現狀；另外，也要以自己的親身經驗，證明「早期發現、早期治療」不是冰冷口號，而是她的重生。

鍾沛君臉書貼文後，更吸引數百網友留言，稱讚鍾沛君面對困難的勇氣，期待鍾沛君繼續在議會發光發熱。

鍾沛君今天在臉書說，她身為政治人物，認為自己有義務要向選民交代現況，「傾力康復」就是她將不負所託的承諾。

另外，鍾沛君也說，你我身邊都有許多不願健檢，甚至不願就醫的親友。她要以自己的親身經驗證明「早期發現、早期治療」並不是冰冷口號，而是她的重生。

鐘沛君說，正因生命裡的每一分鐘是如此珍貴，大家更需理智明快的面對日常，以及種種困難。