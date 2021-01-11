美駐聯大使來台掀藍綠交火 他酸林鶴明「小弟弟」

川普政府即將卸任，美國駐聯合國大使克拉夫特明13日將訪台，引發民進黨副祕書長林鶴明和國民黨文傳會副主委黃子哲隔空交火。針對林鶴明砲火猛烈，黃子哲今再度於臉書發文諷刺，若參照外交部長吳釗燮稱呼日台交流協會代表為「大哥哥」的規格，「林副秘是否應該更喜歡把自己當成更親密的小弟弟？」

林鶴明諷刺「國民黨大腦和四肢不協調」，黃子哲反批林鶴明「像極了克拉夫特的小祕書。」對此，林鶴明再回嗆，「國民黨文傳會的發言不是更像中國的小秘書嗎？」若因怕會刺激大陸，是不是以後美國官員來台，國民黨都拒見？

黃子哲說，只要林副秘口中的「中國」，是美國務卿龐培歐口中的「自由中國」（free China），也就是中華民國。別說是小秘書，那怕是小螺絲釘、小嘍囉、小兵、小草、小蝴蝶，他都甘之如飴。

黃子哲指出，馬英九總統任內接見美方現任或卸任的官員不勝枚舉，2014年就在總統府接見時任美國環保署署長吉娜麥卡錫，哪來拒見或怕刺激對岸？他強調，國民黨歡迎美方官員，尤其是高階官員來台訪問，或解除禁令讓我方高層官員到華府訪問，藉以強化台美間的關係，這立場從沒改變過。

黃子哲說，這次在川普政府即將交接給拜登政府之際，倉促派其駐聯合國大使克拉夫特來訪，別說國民黨政治人物，連美方學者或前官員都有意見。他相信主流民意會希望克拉夫特的到訪，是對未來台美中三方有正面而實質的助益，而不是投下更多的變數。

黃子哲也酸，林鶴明批評他的發言真的慘不忍睹，如果林鶴明無法判斷現任及卸任官員的區別，以及其權力及影響力的差異，他真為其認知能力感到相當憂心。他也諷刺，知道林鶴明是「不想犧牲」的專家，早早從柯文哲的市府團隊跳船，從此官運亨通、仕途飛黃騰達，令不少人欽羨。但他從來只堅持為對的事情而發聲，若真得為真理犧牲，被查水表或被打壓，他願意勇敢面對。

黃子哲也說，對於把林鶴明從副秘形容為小秘，感到抱歉，也應該修正。因為若參照外交部長吳釗燮稱呼日本台灣交流協會代表沼田幹夫為大哥哥的規格，那「林副秘是否應該會更喜歡把自己當成更親密的小弟弟，而不是小秘？」