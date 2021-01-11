我駐宏都拉斯大使館8日新增一人確診 目前居家隔離中

外交部表示，我國駐宏都拉斯大使館一名人員7日確診新冠肺炎後，8日又一名人員確診，目前沒有其他症狀，已依規定進行居家隔離。

外交部表示，大使館一人7日確診後，駐館8日安排全體館員眷進行PCR檢測，另有一名人員確診，為維護人員健康，駐館目前已請全體人員居家辦公兩周，將於本月22日再次安排全體館員眷進行第二次PCR檢測。

外交部表示，駐宏都拉斯大使館已自8日起暫停對外開放至22日，並進行辦公環境的深入消毒，人員全面改採居家辦公，另自9日起，領務服務調整為預約制，民眾如有領務需求，可至駐館領務專區查詢相關申請文件及程序，並請事先備妥相關文件掃描電子檔寄至駐館信箱hnd@mofa.gov.tw，並同步確認及預約送件時間。