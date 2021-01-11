總統勝選一周年 蔡英文細數政績感謝支持者

今天是「蔡賴配」勝選一周年，蔡英文總統及副總統賴清德都在臉書透露心情。蔡總統表示，一年前的今天，是她當選連任的日子，「我還記得，那一個晚上，在謝票的紙花飛舞中，我向大家承諾，我一定會留下一個更好的國家。我們2300萬人，一定要讓全世界都為我們的團結而感動，都為台灣的成功而感動。」

蔡總統也細數2020年這一年來的政績，包括更換護照；守住疫情，團結防疫有成，確保民眾生活如常；去年全年經濟維持正成長，是世界少數維持正成長的國家；發揮「Taiwan Can Help」精神分享防疫物資和經驗，促進國際交流；美國、日本、捷克重要官員接連訪台，持續創造外交成果。

蔡總統也提到國防自主，包括新式高教機首飛、潛艦國造開工，台灣向世界展現出自我防衛的決心；政府也推出「0到6歲國家跟你一起養」，新增3000班公共化幼兒園，已經達成超過一半；落實居住正義，實價登錄2.0完成修法，社會住宅已興建超過4萬1000戶；完善社會福利，農民退休儲金制度上路，完成台灣退休福利最後一塊拼圖；司改及憲改，包括通過國民法官法、成立國家人權委員會、啟動立法院修憲委員會，國家體制改造中。

蔡總統說，這一切的一切，都是大家共同達到的成就，「我要謝謝大家，不只在一年前的今天，用選票向世界表達了台灣人對民主和主權的意志，這一年來，從防疫、振興、改革到建設，大家更是參與在其中，用行動真正改變了台灣。

就讓我們繼續團結合作，守住民主自由、促進經濟繁榮發展，讓更多的台灣成功故事，可以和護照一樣被全世界看見。」