「蔡賴配」勝選一周年 賴清德：感謝人民厚愛與蔡總統託付

今天是「蔡賴配」勝選一周年，副總統賴清德在臉書回顧心路歷程表示，時間過得很快，去年的今天，蔡英文總統再次獲得台灣人民的信任，成功連任；台灣的民主，再次在中國的龐大壓力下，展現無比自信。他身為總統的競選搭檔，在整個競選過程中，常常被蔡總統的堅毅而感動，「我很榮幸有機會為總統分擔、輔佐總統。」

賴清德說，在今天這個日子裡，他要特別感謝台灣人民的厚愛，也要感謝蔡總統的信任與託付，「台灣人民交付給我的責任是輔佐蔡總統，為台灣無私奉獻，我必當全力以赴。」

賴清德說，很多台灣人民這陣子都告訴他，去年的今天，做了一個正確的決定；過去一年來，在蔡總統的帶領下，全國人民齊心齊力對抗疫情，在這麼艱難的環境中，台灣守住了防線，這項成果不僅讓台灣人民放心，還讓台灣成為世界的焦點。

賴清德說，除了對抗疫情之外，執政團隊與社會各界胼手胝足，拚外交、拚國防、招商引資，振興建設，捍衛民主，讓台灣的各項表現成為全球的模範生，「疫情還沒過去，大家還是不能鬆懈。我們每一個人都要加油，台灣加油，大家加油。」