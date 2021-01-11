蔡英文接見全國商店傑出店長 感謝讓三倍券振興經濟

蔡英文總統今天上午接見「第23屆全國商店傑出店長及社團法人台灣連鎖暨加盟協會幹部代表」，她致詞時表示，因為有大家的支持、同心協力，三倍券大大振興台灣的經濟。像是零售業和餐飲業的營業額，更是由負轉正，在去年的7月到11月不僅正成長，也都創下歷年同月新高。除此之外，三倍券再加上其他國旅、藝Fun券等振興措施，推估加成的經濟效益，也達到1790億元。

蔡總統致詞時表示，每一年，「全國商店傑出店長」的選拔都是業界的焦點。過去幾年，在新年之初，她都跟得獎人見面，今天也非常高興，能恭喜得獎人獲得這個「連鎖業奧斯卡獎」。各得獎人在激烈的競爭中脫穎而出，真的非常不簡單。感謝「台灣連鎖暨加盟協會」的付出，傑出店長的選拔已經舉辦23年，為台灣選出將近800位傑出店長。不只是鼓勵了在第一線認真打拚的店長，也促使台灣的連鎖加盟業，不斷提升服務品質，更加進步發展。

蔡總統認為，雖然各得獎人是在不同的領域為民眾服務，但共通點是，「他們一定都是店內、公司內的靈魂人物。不但品牌形象要顧好、大大小小事情要張羅好，還要能夠因應各種情況，可以說是十八般武藝，樣樣都要具備。」

蔡總統說，因為各得獎人的努力，才能讓同行之間互相惕勵，一起進步、一起提供更優質的服務，也讓台灣的連鎖加盟業有更強大的競爭力。今天獲得表揚，真的是實至名歸。

蔡總統除了恭賀得獎人，也特別感謝所有連鎖加盟業的朋友，配合政府的防疫跟振興政策。她指出，去年，不論是口罩的販售或是三倍券的發放，都因為有連鎖超商的幫忙，才能順利進行。在場許多店長所屬的企業，也都響應三倍券政策，推出各式各樣的優惠，一起來刺激消費。

蔡總統強調，這些成果，讓台灣的經濟在疫情挑戰下，能夠顧好元氣。「展望新的一年，我們也要努力維持台灣經濟正成長。希望大家繼續跟政府一起拚，共同守住疫情、守住台灣經濟的好表現。」