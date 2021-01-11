即時短評／被點名參選北市長 林右昌鴨子划水走出基隆

迎來新年，縣市長選舉氣氛逐漸升溫。基隆市長林右昌已連任2屆，勢必換跑道，他雖然一再言明「專心基隆市政」，但多次公開行程，或在北市拜訪里長搶曝光，或在基隆與媒體暢談時事搏聲量，今天還與高雄巿長陳其邁簽港口備忘錄，難掩更上一層樓的企圖心。

林右昌早年跟隨立法院長游錫堃就嶄露頭角，2008年又獲時任民進黨主席的蔡英文總統青睞，雖將他擺在基隆「蹲點」挑戰市長寶座，但選舉之路並不順遂，2009年基隆市長之役敗給張通榮，2012轉戰立委又輸給謝國樑。2014年再戰市長，終以53.15%得票率入主市府，2018年又拿下54.15%選票成功連任。

擁有台灣大學建築與城鄉研究所碩士學歷的林右昌，擔任基隆市長6年多展現擘畫長才。近兩年有前瞻基礎建設特別預算奧援，主導基隆脫胎換骨工程更加得心應手。近年來林右昌主政的基隆巿在城市相關民調數據提升，獲得巿民正面評價，還在2018年蔡英文總統辭去民進黨主席時，獲推舉擔任代理黨主席，政治行情水漲船高。

是否爭取投身2022年台北市長選舉？林右昌面對外界詢問，多以標準答案「專心基隆市政」回應。隨著一次又一次被點名，無形中墊高政壇身價；去年10月5日，林說出「未來的台北市長應該是超北市長」一席話，透露弦外之音。

為了「走出基隆」，林右昌近期安排不少市政行程前進台北市，文化局出版「在基隆：城、海、山與未來」，也刻意在台北舉辦新書發表會。林右昌會到台北參加廣播節目發聲，每周二市務會議例行記者會，也會詢問媒體是否有時事要問，把握機會評論時政，爭取更多聲量及曝光率。

民進黨出戰台北市長誰比較有勝算？有媒體民調顯示衛福部長陳時中以32.5％領先，林右昌30.1％小幅落後，將出任民進黨台北市黨部主委的王吳怡農11%。民調上不差的數字，似乎也讓林右昌長了底氣，日前面對媒體詢問對民調的看法不再「含蓄」，說出「不管是基隆市政，還是台北市，最重要的是讓市民朋友生活可以變的更好，城市更進步」的一番話，也看似是他自己的「願景」了。