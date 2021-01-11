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影／郭台銘伸手進民眾黨？高虹安：絕對沒有密謀翻黨
民眾黨昨(10)日舉行黨代表大會，於會中舉行中央委員及中評委選舉投票。被視為立院黨團幹事長高虹安人馬的辦公室主任吳達偉以及責任區里長江和樹當選，對此外界質疑鴻海科技集團創辦人郭台銘的手伸入民眾黨。高虹安今回應強調，「真的是太多慮了，絕對沒有所謂郭台銘想要密謀翻黨這種事情，絕對沒有」。
高虹安說，不知道為什麼在選前會有這樣的傳聞出現，也多次跟大家澄清與否認，並沒有說因為黨代表的選舉，我底下的主任或者是責任區的里長有當選，並不會因為這樣子造成說，好像是郭台銘要來伸手到台灣民眾黨。
高虹安再次重申，郭台銘推薦高到民眾黨擔任不分區委員時，有特別提到在台灣民眾黨的工作就是盡量以台灣民眾黨為主，要聽從柯文哲主席和黨團的指示，「絕對沒有所謂的，郭台銘想要密謀來翻黨這種事情，絕對沒有」。
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