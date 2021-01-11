英國駐台新任代表上任 曾任駐北京公使

英國在台辦事處今天表示，新任代表鄧元翰 （John Dennis）上任，他在駐台前，曾在2014至2018擔任英國駐安哥拉及聖多美普林西比大使，及在2003至2006年擔任英國駐中國北京公使及副大使。

英國在台辦事處在臉書上表示，新的一年來臨的同時，英國在台辦事處很高興迎接了新任代表鄧元翰到任，他在12月抵達台灣，並已完成居家檢疫與自我健康管理。

鄧元翰表示，他很高興也很榮幸能夠擔任英國駐台代表一職，這是一個至關重要的角色，對他來說這個職位也是自我長期抱負的實現，台灣一直都有很高的聲譽，因為在新冠肺炎防疫上的優異表現，已更進一步在英國和國際上提升，他上個月抵達台灣後，也親身經歷了令人欽佩的整體防疫措施。

鄧元翰表示，他到任的時間點是英國期望進一步加強其在亞太地區關係的這個令人振奮的時間，他決定和團隊一起把握機會，透過在貿易與投資、科學與創新、氣候變遷、教育和共同價值觀等方面已建立的既有強大聯結，進一步深化發展台英關係。

根據辦事處網頁，鄧元翰在1981年加入英國外交、國協及發展部，致力於亞洲、非洲以及商務貿易事務，並有多次駐外經驗，他曾任英國外交部馬來西亞、新加坡及汶萊事務處處長，1997年至1998年曾借調渣打銀行，擔任董事長特別顧問。