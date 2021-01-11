蛙蛙文創涉嫌販售非法口罩 綠委呼籲衛福部、檢調調查

蛙蛙文創涉嫌收取口罩訂單，卻未出貨，引爆消費糾紛。民進黨立委陳亭妃今偕前員工再爆料，蛙蛙文創仍未領有口罩製造許可，卻自行生產口罩，並將口罩裝入合格公司的包裝中，售予民眾，涉嫌詐欺。

陳亭妃今與台北市議員陳怡君、桃園市議員余信憲、台南市議員陳怡珍，以及2名前蛙蛙文創員工，共同舉行「發災難財？揭蛙蛙文創如何無本瞞天過海」記者會，指控蛙蛙文創不只是收到消費者的口罩訂單後，延遲出貨、退款，而是違法生產口罩圖利。

陳怡君指出，她接獲蛙蛙文創知情人士提供的帳本，內容透露蛙蛙文創的資金達上億元，但現在仍無法針對收到的訂單出貨，在與消保會的協調中，所承諾的出貨、退款日期一再的「慣性拖延」。

陳亭妃強調，這絕對不是一個單純的消費糾紛，質疑蛙蛙文創僅持有販售執照，拖延出貨時間，是為了申請到製造口罩的醫療證號許可，以便販賣自家生產的口罩，懷疑先前收到的款項，都已用來購買機台，做「無本生意」。

前員工則爆料，公司從新竹工廠將非法製造的口罩載運到南港總公司，並裝入擁有合格製造資格的「特威應用科技股份有限公司」的包裝當中做販售，且上面的製造日期皆是公司請印刷廠印製後再自行貼上。前員工並表示，蛙蛙所生產的口罩，品質有瑕疵，他們怕成為防疫破口，危害到民眾安全，才出面檢舉。

記者會提供資料則指出，蛙蛙文創口罩有3案為委託其他廠製造，1案來自於自有的新竹湖口工廠，目前確認1案委託製造已取得許可證，餘2案委託製造部分已安排查廠，唯獨新竹湖口工廠目前皆尚未收到其GMP申請案。

衛福部食藥署主任秘書李明鑫則說，蛙蛙文創的行為已涉及違反刑法、藥師法等。陳亭妃則呼籲，衛福部和檢調必須要介入調查。