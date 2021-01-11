藍酸林鶴明 民進黨副秘像極克拉芙特小秘書

美國總統的政權交接在即，駐聯合國大使克拉芙特將訪台，引發熱議。國民黨文傳會副主委黃子哲今表示，民進黨對別人的「小明」不人道，自己家的「小明」卻胡說八道。

民進黨副秘書長林鶴明說，前總統馬英九也會見過美國駐聯合國大使，卻罵人家沒有實際作用。

黃子哲說，林鶴明是民進黨的副祕，卻像極了克拉芙特的小秘。甚至還拿馬英九過去在總統任內也曾接見過美國前駐聯合國大使波頓一事來說嘴，根本畫錯重點、胡扯瞎說又不當類比。

林鶴明說，克拉芙特是現任美國駐聯合國大使，波頓當年是卸任大使。克拉芙特在川普卸任前來台，波頓當年也在小布希卸任前訪台，「試問，兩位大使一個現任，一個卸任，同樣都在該年美國總統卸任前訪台，按照馬英九邏輯，他當年不就做了一件更沒有作用的事情？他當年怎麼不批評美方刺激中共，還發新聞稿肯定人家？消費歐巴馬？」

黃子哲說，波頓的確於2009年1月6日、也是小布希即將卸任之際來台訪問，而時任中華民國總統的馬英九也予以接見。既然林鶴明知道，克拉芙特是現任，波頓當時是卸任大使。怎麼會傻到分不清楚兩人的代表性是截然不同，被賦予的意義當然也大大不同。

黃子哲說，沒有官職的波頓訪台，頂多是代表他自己或其服務的機構，沒有人會期待他會帶來什麼實質的利益或影響，他不會也不需要有特別的作用，馬總統就是款待一位長期友台的老朋友。克拉芙特既是現任的國務院高官，一方面不免讓台灣民眾對她有更高期待，另方面，她來訪的時機選在過渡政府之際，注定這是一場空虛的臨去秋波。也因為這樣的矛盾，外界才會對克拉芙特的訪台有所質疑。

黃子哲說，既然當時波頓來訪既不代表小布希政府或即將接任的歐巴馬政府，是要如何刺激北京？克拉芙特儘管只剩幾天任期，仍具有美國官方的代表性，甚至會影響未來的台美中關係。AIT前處長楊甦棣也表示，在一個「跛腳政府」即將下台之際，派高層到訪台灣很奇怪，時機也很糟，這麼做根本得不到什麼好處，且讓下任總統拜登與台建立具有建設性和積極關係增加難度。

黃子哲說，如果連楊甦棣都有所批判，為何馬英九不能提出克拉芙特訪台實際上沒什麼作用的質疑？林鶴明左諷國民黨主席江啟臣大腦四肢不協調，右批馬英九忘光光，其實都是要藉扣上國民黨反美的大帽子，來轉移蔡政府押錯寶的窘境。就算用上「馬維拉」的老招，恐怕也如同美國大選的結果一樣，再怎麼掙扎也回不去了。