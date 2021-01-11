籲數位身分證在專法未訂前暫緩 時代力量：別再黑箱了

時代力量黨主席、立委陳椒華上午舉辦「試辦喊卡然後呢？沒有專法沒有eID」記者會，呼籲在專法與個資保護專責機構未訂定及未設置之前，政府應撤銷目前的合約，無限期遞延此政策，並重新召開公聽會或聽證會來蒐集各界意見、釐清人民疑慮，「不要在黑箱了」；時代力量新竹市議員廖子齊也提出，自然人憑證都可以自由選擇要不要使用，民眾應該也要有選擇無晶片身分證的權利。

時代力量秘書長白卿芬指出，政府部門曾發生30萬公務員個資及2000萬筆民眾個資外洩事件，台灣必須面對中國大量的網路攻擊，倘若數位身分證相關資料受到攻擊，等同讓對方「一把鑰匙，開遍天下鎖」，在資安人權議題均未釐清之前，行政院應該無條件全面遞延數位身分證政策實行。

陳椒華表示，她很遺憾今天的記者會，行政院資通安全處與內政部兩個重要相關單位都未派人出席釋疑。對於內政部一口咬定eDI符合《戶籍法》法規依據，但對比德國、日本等都有對此訂定專法；且副總統賴清德在2005年立委任內曾針對「身分證強制按壓指紋」領銜聲請釋憲案，當時具立委身分的蔡英文總統也式連署人之一，後來大法官釋憲主張保障人民有自主控制個人資料的資訊隱私權，政府若強行換發數位身分證恐有違憲之虞。

時代力量新竹市議員廖子齊表示，日前她在新竹開記者會要求暫緩，她也肯定新竹市長林智堅雖同為執政黨，但仍願意暫緩試辦。對於行政院選擇迴避立法院監督在媒體上單方面宣傳，以及內政部一再強調數位身分證晶片事台積電是生產，但晶片是硬體而非軟體，民眾擔心的是軟體所引發的資安風險。她說，自然人憑證民眾可以選擇要不要去使用，民眾也應該要有選擇無晶片身分證的權利。

台灣人權促進會數位人權專員周冠汝表示，民眾平常可以自己決定要不要辦信用卡，這張卡不好用可以剪卡和換一個銀行，但這個身分證不願意換發的人會卻喪失投票權等權利。但數位化無法解決現在浮濫蒐集個資的問題，，未來除了個人相片與身分證字號外，使用eID留下的數位足跡，包含刷過的門禁、去過的旅館、通過年齡認證的服務都可能在缺乏管制下被輕易整合。