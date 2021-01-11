快訊

台積電南科設廠後，下一輪「台南盛世」還需要什麼？

新北消防四大隊派女消防員街頭「求找乾爹」 負評如潮

聽新聞
test
0:00 / 0:00

拚公投連署 羅智強預告將走出北市 全台鐵馬衝連署

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
國民黨北市議員羅智強今天在臉書貼文，表示他用深深的一鞠躬，謝謝1400位市民的熱情連署。圖／引用自羅智強臉書
國民黨北市議員羅智強今天在臉書貼文，表示他用深深的一鞠躬，謝謝1400位市民的熱情連署。圖／引用自羅智強臉書

國民黨反萊豬、公投綁大選兩公投案第二階段連署起跑，國民黨北市議員羅智強上周五連三天在台北街頭收集反萊豬連署書，羅智強今在臉書表示，這三天走講雖累，但兩項公投，他已各收到上千分連署書，並發出約5000分請大家幫忙回去連署。羅智強也預告，接下來他將走出台北市，全台騎腳踏車拚公投連署。

羅智強說，這三天「縱橫台北，公投連署」行動，寒風中，他和志工們分別沿著藍線、綠線、紅線走了16個捷運站，舉行了16場街頭演講與連署，走講三天雖然很累，但也成果豐碩，二項公投他在街頭各收到約1400份連署書，並各發出約5000份連署書，讓大家帶回去幫忙連署。他的目標是要在2個月各收50萬份連署書。

羅智強坦言，這確實是高難度的工作，接下來，他將走出台北，騎腳踏車從北到南，為公投連署全力拚搏，「全台的朋友，我們街頭見！」

公投 羅智強 腳踏車

延伸閱讀

反萊豬連署查水表？ 羅智強：顏色不同員警恐有壓力

羅智強指蔡政府對中出口創新高 綠：證明中國需要台灣

挨告遭求償百萬 羅智強嗆：謝長廷為核食回台卻不出庭

賣台鐵證？ 羅智強：對陸出口史上新高 蔡英文綁進中國

相關新聞

美駐聯合國大使本周訪台 吳釗燮：將晉見蔡英文

美國國務卿龐培歐昨天宣布解除美台交往的自我設限，外交部長吳釗燮今天表示，台美互信不斷提升，因為台灣採取非常務實與負責的對...

換新護照 陳柏惟直呼感動「有大大台灣」

今天是新版晶片護照申請換發第一天，台灣基進立委陳柏惟今天上午到領事事務局換發，他說非常感動，雖然護照改版只是一小步，但實...

蛙蛙文創涉嫌販售非法口罩 綠委呼籲衛福部、檢調調查

蛙蛙文創涉嫌收取口罩訂單，卻未出貨，引爆消費糾紛。民進黨立委陳亭妃今偕前員工再爆料，蛙蛙文創仍未領有口罩製造許可，卻自行...

藍酸林鶴明 民進黨副秘像極克拉芙特小秘書

美國總統的政權交接在即，駐聯合國大使克拉芙特將訪台，引發熱議。國民黨文傳會副主委黃子哲今表示，民進黨對別人的「小明」不人...

民眾黨將步上親民黨、台聯後塵？一人政黨的美麗與哀愁

台灣民眾黨黨主席柯文哲說，民眾黨不會是一人政黨。柯文哲預測政治或許說對了很多，但他的豪語改變不了民眾黨是一人黨的事實，因為柯文哲前面，已有親民黨、台聯這兩面鏡子，照出「一人政黨的美麗與哀愁」。

籲數位身分證在專法未訂前暫緩 時代力量：別再黑箱了

時代力量黨主席、立委陳椒華上午舉辦「試辦喊卡然後呢？沒有專法沒有eID」記者會，呼籲在專法與個資保護專責機構未訂定及未設...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。