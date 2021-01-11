拚公投連署 羅智強預告將走出北市 全台鐵馬衝連署

國民黨反萊豬、公投綁大選兩公投案第二階段連署起跑，國民黨北市議員羅智強上周五連三天在台北街頭收集反萊豬連署書，羅智強今在臉書表示，這三天走講雖累，但兩項公投，他已各收到上千分連署書，並發出約5000分請大家幫忙回去連署。羅智強也預告，接下來他將走出台北市，全台騎腳踏車拚公投連署。

羅智強說，這三天「縱橫台北，公投連署」行動，寒風中，他和志工們分別沿著藍線、綠線、紅線走了16個捷運站，舉行了16場街頭演講與連署，走講三天雖然很累，但也成果豐碩，二項公投他在街頭各收到約1400份連署書，並各發出約5000份連署書，讓大家帶回去幫忙連署。他的目標是要在2個月各收50萬份連署書。

羅智強坦言，這確實是高難度的工作，接下來，他將走出台北，騎腳踏車從北到南，為公投連署全力拚搏，「全台的朋友，我們街頭見！」