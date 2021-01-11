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換新護照 陳柏惟直呼感動「有大大台灣」
今天是新版晶片護照申請換發第一天，台灣基進立委陳柏惟今天上午到領事事務局換發，他說非常感動，雖然護照改版只是一小步，但實質上改變國家證照，讓世界看見、認識台灣，這是他當選滿周年送給大家的小禮物。
陳柏惟今天上午到領務局遞件申請換發護照，因為今天是換發首日，領務局有創意春聯及行李吊牌小禮物二選一，陳柏惟選了春聯。
陳柏惟說，他的護照過期了，去年因為工作忙，沒時間出國，也因為疫情沒機會出國，今天是換發的第一天，他趕在首日來換，也鼓勵大家多利用時間來換「有大大的台灣」的護照。
陳柏惟說，希望大家會喜歡新版護照，希望有一天名正言順說「我們是台灣國、我們是台灣人」，不管什麼意識形態支持者，在國外「ROC」的China就是會造成非常大的麻煩，甚至人身危險，這次的改動不只是國家主權的彰顯，更是國人意識的集合體，非常值得大家感到光榮。
領事事務局表示，今天換發首日民眾很踴躍，無論是到現場申請換發還是網路預約，人都比之前多，可以說是疫情以來最多人、最踴躍的一天。
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