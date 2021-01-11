時力主席改選 昌粉後援會嗆邱顯智：落跑主席別想回鍋

時代力量決策委員改選將在明天開始投票，新任決策會產生後，也會一併改選黨主席。有「昌粉」日前在黃國昌官方後援會發文，暗指時力立委、決策委員邱顯智是「連二次在面臨選舉跟黨有困難時，從主席職位落跑的人」，並稱，「別說黨主席了，連決策委員給他做我都覺得浪費票」。

在後援會發文的昌粉，轉貼了一則來自「十粒風雲」粉專的貼文。內容指出，決委選舉開始，對黨主席陳椒華的選戰經驗、募款能力耳語不斷，逼得陳椒華還要發文，並在直播上澄清；對於「再考慮」參選黨主席的人，先別說不諱言多會選，「主席之位的逃兵，現在又願意承擔了？」文末並標記，放羊的孩子不敢信。

該篇貼文底下留言討論熱烈。有昌粉表示，「不要這樣吧，要吵關起門來吵就好」；但也有昌粉回應，「時代力量和兩大黨的差別，就是什麼東西都可以攤在陽光下，受公評地講」。

黃國昌並未對該篇貼文有所回應，但過去對邱顯智閃辭主席一事，同樣頗不諒解。根據去年8月爆出的「國昌錄音」內容，黃國昌說，「我幫邱顯智撐到什麼空間，我承擔了所有陳惠敏對我的不諒解」。

黃國昌指出，「對我來講很簡單嘛，我是黨主席，我當黨主席的一天，妳（陳惠敏）當秘書長我就挺你到底，不管誰罵妳，我只有一個原則，我挺你到底，因為妳是我的秘書長」。黃國昌表示，「好，今天我挺顯智當主席，我不能夠做到說，欸顯智，你當主席，但是秘書長你要聽我的，這個事情我做不到」。

黃國昌說，「顯智要當主席，他就要用他的秘書長，但是顯智要當主席，要用他的秘書長，陳惠敏又要跑來找我，我就衰嘛，她把所有怨恨累積在我身上」。黃國昌指出，「好，那我幫邱顯智擋到這個程度，我換到什麼；我換到的是，他要辭黨主席以前，不用跟我講一句話」。

邱顯智過去二度擔任時力黨主席，第一次為接棒黃國昌，在其任內時力路線之爭激化，爆發退黨潮，黨籍立委林昶佐、洪慈庸接連退黨，連帶邱也宣布請辭黨主席。第二次是去年8月1日，時任黨主席徐永明被捲入sogo案後，邱顯智代理黨主席，但到了8月5日，時力決策會決議，現任決策委員全部總辭，對外發言暫時由時力黨團總召邱顯智代理，主席部分則為暫缺，邱代理主席僅5天。

至於是否有意願角逐即將改選的黨主席一職，邱顯智日前受訪時表示，再考慮。