蘇揆2周年／藍點名下台 綠挺做滿至2024

行政院長蘇貞昌上任將滿兩年。對於蘇內閣的表現，執政黨立委多力挺，國民黨立院黨團則認為，光是開放含萊克多巴胺美豬進口一事，蘇前後言行不一，就該下台；其他在野黨則對內政、勞動等部會有建言。

國民黨團總召林為洲點名，不僅蘇貞昌該下台，農委會主委陳吉仲也應該去職，為開放萊豬政策失當負起責任，「他們兩個雙標最明顯」，都不適任。

林為洲說，蘇貞昌二○一二年三月在個人臉書主張，中央若執意開放萊豬、牛進口，地方應訂更嚴格標準來為台灣的食安把關，現在自己主政開放萊豬進口，卻說地方不應該跟中央唱反調，不應訂定更嚴格的護食安規格，「自己講兩套」。

「陳吉仲也是一樣，」林為洲表示，陳當學者時說萊豬、牛如果進口，拚命也要擋，「總統要下台、完蛋了」；當農委會主委後，看到萊豬可以進口，卻說「心裡充滿了感動」，實在讓人聽不下去。

民進黨團幹事長鄭運鵬表示，執政難免有風波，就像股市高點總有回檔，就乘機打底再上攻，讓蘇內閣繼續打拚到二〇二四年蔡英文總統任期結束，這才是穩定執政的正道、正辦。

鄭運鵬指出，近期外界不斷有人放暗箭，謠傳包括要換行政院長、內閣要大改組，但以蘇貞昌從二〇一八年上任後力挽狂瀾的施政表現，現在蘇內閣各方面民調更是近廿年來歷任內閣高點，有如此表現說要整組大換血，難有說服人的理由。

但綠營內部也非沒有雜音，民進黨立委楊曜就指出，交通部長林佳龍是最該檢討的閣員，不僅在離島最需要加開班機時不聞不問，宣傳政績更多有灌水嫌疑，對交通本業漫不經心，一心只想往更高位爬，該知所進退。

時代力量黨團總召邱顯智說，時力長期關注居住正義，但主管機關內政部顯然未重視此一重要民生議題，近日更以「時代蟑螂」攻擊在野黨，內政部表現有再精進空間。民眾黨團總召賴香伶說，勞保基金弊案影響層面深遠，但勞動部後續配套改進至今無通盤具體規畫，若不思改進，被列入待觀察名單實不冤枉。