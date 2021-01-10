蘇揆2周年／防疫度過口罩關卡 紓困遇亂流險滑跤

行政院長蘇貞昌，就任將滿兩周年。去年面臨全球新冠肺炎疫情挑戰，提升國內口罩日產量雖有成，但蘇團隊紓困政策一分為三，被質疑未超前部署，甚至蘇貞昌自己宣布的追加紓困措施，一度還演變成萬元紓困之亂，縱使道歉依然讓民調逐步下滑。

去年口罩絕對是防疫關鍵，去年初，首例我國新冠肺炎確診個案出現，當時國內口罩日產量僅一八○萬片，賣場、超商、藥局口罩都被搶購，上演口罩荒，疾管署急忙釋出戰備口罩，蘇內閣則隨即宣布口罩禁止出口，接續宣布口罩實名制，正式將口罩列入戰備物資，提高口罩管制強度。但也曾衍生藝人范瑋琪批評蘇貞昌是「狗官」的案外案，兩派說法在網路爭執不休，直至日前仍餘波盪漾；實名制初期民眾苦於排隊，批評也未歇。

因應產能提升，口罩實名制也歷經多次變革，在政委唐鳳、前幕僚（現任一卡通董事長）李懷仁主導下，起初民眾只能持健保卡至健保特約藥局購買，七天兩片十元的口罩，後續可透過藥局、網路、超商三軌購買或預購兩周十五片四○元的口罩，國內口罩日產能在去年五月底一度突破二○○○萬片，國內戰備存量也達二至三億片，陸續開放援外、寄送給親友。

蘇團隊度過口罩關卡，但紓困就遇上爭議頻頻，早先國民黨呼籲比照SARS時期，應推兩年五百億元特別預算，行政院以緩不濟急為由不予理會，後續卻轉彎，三度提出紓困方案，幅度從六○○億元、一五○○億元至二一○○億元，分段紓困引發民怨，也讓朝野立委在立法院多次攻防。

其中，蘇貞昌親自宣布的急難紓困金追加措施，因為中央地方聯繫不佳，直接演變成「萬元紓困之亂」，各地公所擠滿詢問與申請人潮，許多民眾受訪時更著急落淚，擔憂搶不到補助；當時政委龔明鑫、衛福部長陳時中、次長蘇麗瓊都數度致歉，蘇貞昌也在風波延燒三天後公開道歉，這是紓困以來的首次致歉。多家民調顯示蘇自此民調下滑，尤其美麗島電子報民調更是明顯，不滿意度與滿意度各自上升與下降將近十個百分點。

而振興三倍券政策，蘇幾度自豪沒有聽信各界發現金的建議，最後經統計超過二三三二萬人、百分之九八點三五的民眾參與，預算五一一億元，依國發會推估，創造了約一七九○億元經濟效益。但數位使用率只有百分之八，且至今也未有完整成果報告，相比蘇貞昌當初親自宣布時的宣傳，都低調許多。