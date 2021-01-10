蘇揆2周年／哏圖風波、中天關台、萊豬進來…爭議多

行政院長蘇貞昌上任將滿兩周年，歷經的爭議不少，就任首年遇上選舉年，除公開質疑國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）「什麼都不管」，也多次與參選總統的高雄市前市長韓國瑜隔空叫戰；去年防疫年，也接連發生「小明不放、哏圖風波、中天關台、萊豬進來」等爭議。

二○一九年初，蘇貞昌接手行政院，主動蒐集民怨，解決消滅老車等爭議，但隨著選舉逼近，蘇貞昌屢與當時的高雄市長、總統參選人韓國瑜隔空對槓。

蘇韓兩人從防治登革熱預算、高雄淹水、高雄建設、批改公文，甚至到行政院會影片都能吵，一度被戲稱是「光頭對戰」，蘇話直白，批韓「蚊子都治不好還要到處趴趴走，說要治國？」「滿嘴胡說」，甚至連團隊剪接行政院會影片，都出現韓國瑜疑似打瞌睡的畫面。

槓韓之外，蘇貞昌對選舉期間網路上真假訊息交雜也有意見，一度動怒批評ＮＣＣ「誰都管他不到，但他也什麼都不管！」，隨後時任的ＮＣＣ主委詹婷怡請辭；二○一九年民進黨政府官員也頻為假訊息提出司法訴訟，還有時任調查局高雄市調處副處長顏正義，只因轉傳蘇貞昌丟筆謠言惹議，乾脆提前退休。

蘇貞昌也被指強硬介入公股行庫及企業人事，包含第一金、華南金、土銀、台水、桃勤等董座、總經理人事安排等。台水前董座魏明谷因而下台，引發派系震驚，結果蘇挺的廖燦昌任第一金控董座時，又因過往捲入遠航案請辭；而被蘇影射「被拉下剛好」的桃勤前董座郭榮宗，則批評蘇用不實數據傷害同志。

去年防疫期間，陸委會二月基於人道考量，宣布有條件讓陸配子女入境，最後政策轉彎不放行，「小明」父母多方陳情，直到去年七、八月，二歲、六歲與廿歲以下小明才被分批准許入台。蔡政府多次被抨擊不人道，蘇貞昌則被外界指稱牽扯到兩岸，蘇態度本就傾向嚴管。

此外，還有中天關台爭議；而去年八月底開始的萊豬爭議則分好幾輪，首先是國民黨質疑，政府溝通過晚，接續又發現食安會報等院級會議都未舉行。行政院為反擊指控，卻被抓包在立法院議場做哏圖攻擊媒體與在野黨，引發批評；辯護萊豬政策過程，行政院前發言人丁怡銘因波及牛肉麵業者閃辭，導致蘇折損核心幕僚。