快訊

林奇宏當選陽明交大首任校長 4成校內生反對

台中五寶爸2次放鴿子現身！通過洗車店老闆面試月薪3萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

馬英九稱克拉芙特訪台無作用 綠指馬也接見波頓：忘光光了！

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
馬英九2009年擔任總統時，曾接見美國駐聯合國前大使波頓。圖／取自總統府網站
馬英九2009年擔任總統時，曾接見美國駐聯合國前大使波頓。圖／取自總統府網站

美國駐聯合國大使克拉芙特將在本周訪台，前總統馬英九認為，美方派美國駐聯合國大使到台灣來，只是想刺激中共，台灣目前要進入聯合國是不可能的，「派她來只是表面上友好，實際上沒什麼作用。」不過民進黨副秘書長林鶴明反批，馬其實在2009年擔任總統時，幹過一樣的事情，而且還喜孜孜發了總統府新聞稿，馬帥氣的照片和新聞稿都在總統府網站上，「他一定都忘光光了。」

根據2009年1月6日的新聞稿，馬英九在總統府接見美國前駐聯合國常任代表波頓（John Bolton）。總統府新聞稿指出，馬代表我國政府對於訪賓來訪表達誠摯歡迎之意，並感謝波頓長期支持中華民國的立場。當時馬英九表示，波頓經驗豐富，歷任多項美國政府要職，在布希政府上任之後即就任美國國務院主管武器管制與國際安全次卿，後升為閣員級的駐聯合國大使，他在3年前訪問美國時，就曾與波頓在聯合國晤面並交換意見。

根據新聞稿，馬表示，波頓在美國政界被公認為硬漢，積極維護美國的國家安全與在全球的地位，卸任公職後擔任美國企業研究院資深研究員，去年的新著「投降不是選項：在聯合國及國外防衛美國」一書，引起了學界的迴響與廣泛討論。

當時馬也表示，波頓大使長期友我，大力支持並協助我政府許多政策，包括我國希望參與聯合國活動以及我國在兩岸關係之立場，即使離開政府職位之後，仍與我方積極往來，除在2年前訪台並在民主基金會發表專題演說之外，也持續關注且肯定我新政府上任後致力改善兩岸關係的努力，「認為此舉有益於台美中三方，而波頓大使上述的意見反映美國政學界的共同看法，包括布希總統與總統當選人歐巴瑪先生在內。」

林鶴明在臉書指出，當時馬會見共和黨的波頓還不忘想要消費一下民主黨的歐巴馬，馬英九眼巴巴獲得美國肯定的意圖不言而喻。他也說，克拉芙特是現任美國駐聯合國大使，波特當年是卸任大使。克拉芙特在川普卸任前來台，波頓當年也在小布希卸任前訪台，「試問，兩位大使一個現任，一個卸任，同樣都在該年美國總統卸任前訪台，按照馬英九邏輯，他當年不就做了一件更沒有作用的事情？他當年怎麼不批評美方刺激中共，還發新聞稿肯定人家？消費歐巴馬？」

波頓 馬英九 民進黨 林鶴明

相關新聞

馬英九稱克拉芙特訪台無作用 綠指馬也接見波頓：忘光光了！

美國駐聯合國大使克拉芙特將在本周訪台，前總統馬英九認為，美方派美國駐聯合國大使到台灣來，只是想刺激中共，台灣目前要進入聯...

【公醫難當╱上】大學廣招後醫系公費生 偏鄉醫師「人滿為患」治標沒治本？

為了補充偏鄉離島醫療人力，清華、中興、中山等大學獲准申設學士後醫學系，未來每年除了1300名醫學系畢業生之外，這三校合計每年將新增120名公費醫學系畢業生，醫界憂心這批生力軍恐讓離島醫師「人滿為患」，還可能拉低醫師的整體收入。

【圖輯】攝影新聞眼／民眾黨代表大會 柯文哲：將為執政做準備

民眾黨今天召開黨代表大會，議程包括黨務報告、年度決算報告、章程修訂案議決，並選出新任中央委員與中央評議委員。選舉結果，由黨主席柯文哲提名的中央委員及中評委有5人，最後卻僅2人當選。

民眾黨中央委員、中評委選舉 柯文哲提5人只中2人

民眾黨今舉行黨代表大會，於會中舉行中央委員及中評委選舉投票。在中央委員的部分，由黨主席柯文哲提名的3人中有2人當選；中評...

【今日精摘】高鐵將南延屏東／台積電盟友M31董座林孝平驟逝

行政院長蘇貞昌今到屏東視察屏東高鐵特定區，並宣布高鐵南延屏東，保留到潮州的路廊、屏東設置科學園區。屏東縣長潘孟安說，期待很久，感謝屏東前縣長蘇貞昌老屏東人，對屏東的特別擘畫，科技屏東。潘孟安說，過去40年來，屏東長期被漠視的交通平權，能真正達到國土需求的區域平衡，過去屏東站尾包衰，套用蘇院長的話「好酒沉甕底」，讓科技與屏東結合，利用屏東地大、物大、土地、人力資源等，讓屏東在台灣科技發展上撐起南台灣尾推進動力。

蘇貞昌閣揆任期想打破「游錫堃障礙」 3時間點、2大議題是關鍵

2019年1月14日，蘇貞昌出面組閣，本周四屆滿兩年。當初臨危受命，外界不少人認為只是過渡內閣，隨著民進黨去年初總統、立委選戰大勝，蘇內閣風光續任，距2000年首次政黨輪替後壽命最長的三年「游錫堃障礙」只剩一年；若加上陳水扁執政時，曾擔任一年四個月的行政院長，在扁馬蔡三任總統任內，蘇貞昌擔任行政院長的時間，已為所有閣揆之冠。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。