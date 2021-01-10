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又有台灣被改中華台北 江啟臣：不接受矮化考驗執政力

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
國民黨主席江啟臣表示，絕對不接受台灣被矮化。記者陳秋雲／攝影
國民黨主席江啟臣表示，絕對不接受台灣被矮化。記者陳秋雲／攝影

又傳我國遭國際打壓事件，中華民國醫事放射學會和放射師公會全國聯合會，在國際醫事放射師聯盟（ISRRT）的官網從「台灣（Taiwan）」改為「中華台北（Chinese Taipei）」國民黨主席江啟臣表示，「不接受矮化」世界衛生組織(WHO)目前最重要的工作是防疫，如果施壓有損全球防疫組織的公信力。他強調，為什麼這個時候會發生此事，政府也應檢討因應。

江啟臣今在台中受訪指出，針對WHO喊話，此時此刻最重要的事情是全球防疫，如果施壓，簡直有損全球國際防疫組織的公信力。他說，WHO此時應該做的是全球防疫工作，台灣也會全力配合防疫工作。

江啟臣也說，現在出現這種狀況，執政政府應去檢討我們的對外政策是不是哪裡出了問題？政府大內宣之際，對於這些基本的問題應該要徹底解決。台灣面臨的外交壓力不是此時此刻才有的，一直都存在，考驗執政的能力。

台灣加入ISRRT已超過50年，原以台灣（Taiwan）名義參加，但去年2月左右收到ISRRT的來信，表示受到世界衛生組織（WHO）施壓，要求把台灣的名稱改為「中國台灣」（Taiwan, China）或「中華台北」（Chinese Taipei）。

當時台灣方面已表達抗議，ISRRT未有進一步動作；直到12月中，才又收到改名通知。雖然學會有去信抗議，但ISRRT並沒有回應，且直接更改官網名稱。

WHO 江啟臣

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