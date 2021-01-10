首屆民眾黨代表大會 柯文哲批綠營：對外軟弱 對內蠻悍

民眾黨今舉行第一屆黨代表大會，黨主席柯文哲在致詞時批評，人民感受到民進黨是「雙標黨」，不但對外軟弱，而且對內蠻悍，文青式語言和恐嚇式語言交替應用。他並強調，民眾黨標榜的「國家治理」就是要跳出在野黨的格局，為未來執政做好準備。

柯文哲表示，民眾黨不同於其他政黨，標舉「共融社會、國家治理」，這半年來，藍綠在萊豬議題上引發的亂象，更可以了解其主張的重要性。

他表示，希望台灣是一個團結理性的社會，能以科學務實的態度，來處理所面對的問題。因此民眾黨在面對萊豬議題時，主張「源頭管理、明白標示」，就是希望屏除藍綠的意識形態，找出可行的解決方案，最重要的是讓人民有自由選擇的權力。

但柯文哲批評，可惜執政黨是對外軟弱、對內蠻悍，文青式語言和恐嚇式語言交替應用，雙標黨正是人民的感受。最後人民所有的疑慮沒有解決，還引發豬肉漲價與標示不清的亂象，到頭來還是台灣民眾要承受這些後果。他也認為，主要在野黨也無法清楚論述，而是使用無效杯葛的手段，現在更要訴諸社會運動，這也不是現階段台灣需要的。

他表示，台灣需要解決問題的方案，而不是情緒的發洩，所謂的「國家治理」就是要跳出在野黨的格局，為未來執政做好準備。他在現場呼籲，要走向這個目標，民眾黨的每一位夥伴，包括他，都要有這一份責任感。

柯文哲說，這一年來，大家都很辛苦，很多不如意的事情，大家也都一一克服。但是過程中，他發現黑函謠言，甚至是假帳號滿天飛，這些都不是樂見的溝通方式，也違背「正直誠信」的原則，以後都要禁止。黨代表制度建立之後，將會選出中央委員、中央評議委員，接著建立地方黨部，選出主委、總幹事，和地區服務主任。民眾黨會加強黨內的溝通，秘書長謝立功、副秘書長陳建璋，都會協助處理。